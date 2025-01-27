Моргенштерна объявили в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск известного рэпера Алишера Моргенштерна* в связи с нарушением музыкантом закона об иностранных агентах. Об этом сообщил ТАСС.
«Следователь принял решение объявить фигуранта дела в федеральный и межгосударственный розыск», - отметил источник.
Расследование уголовного дела против Моргенштерна продолжается. Прокуратура Москвы 18 января сообщила, что суд арестовал имущество артиста. Ему запретили совершать какие-либо юридические действия с жилым строением и земельным участком в Истринском районе Московской области, а также тремя нежилыми помещениями и нежилым зданием.
Ведомство инициировало возбуждение дела против Моргенштерна* за невыполнение обязанностей иностранного агента. В настоящее время рэпер находится за границей.
*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.