27 января 2025, 07:10

Моргенштерна объявили в розыск

РИА «Новости»
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Следственный комитет России объявил в розыск известного рэпера Алишера Моргенштерна* в связи с нарушением музыкантом закона об иностранных агентах. Об этом сообщил ТАСС.

«Следователь принял решение объявить фигуранта дела в федеральный и межгосударственный розыск», - отметил источник.

Расследование уголовного дела против Моргенштерна продолжается. Прокуратура Москвы 18 января сообщила, что суд арестовал имущество артиста. Ему запретили совершать какие-либо юридические действия с жилым строением и земельным участком в Истринском районе Московской области, а также тремя нежилыми помещениями и нежилым зданием.

Ведомство инициировало возбуждение дела против Моргенштерна* за невыполнение обязанностей иностранного агента. В настоящее время рэпер находится за границей.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Следственный комитет России Моргенштерн Иноагенты
27 января 2025, 08:03
«Уже формируется график съемок». Режиссеры приезжали к Ефремову в колонию на пробы
РИА «Новости»
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Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов может освободиться по УДО уже в этом году и продолжить актерскую карьеру. Уже сейчас режиссеры ездят к нему в колонию на пробы, сообщил источник 360.ru.

«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027-го года», - подчеркнул он.

Отдельное внимание на пробах, по его словам, обращают внимание на зубы артиста, потому что у «сидельцев» с ними бывают проблемы. Но у актера, вроде как, с ними проблем нет, добавил собеседник 360.ru.

Ефремова приговорили к 7,5 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом: 8 июня 2020 года артист сел за руль в пьяном вине, вылетел на встречку и протаранил своим внедорожником фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина получил очень тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

ДТП Режиссер УДО Михаил Ефремов Москва
27 января 2025, 05:15
«Природу не обманешь». Стала известна стоимость пластических операций Пугачевой
РИА «Новости»
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева неоднократно прибегала к помощи пластической хирургии для улучшения внешности. Стоимость процедур красоты в беседе с изданием «Страсти» озвучил пластический хирург Сергей Свиридов.

«Если внимательно посмотреть видео, то можно понять, что на нем Алла Пугачева выглядит хорошо за счет макияжа. Не будет косметики, и вы увидите тонкую кожу, сосуды, провисание, скелетизацию лица.<…> Если быть честными, в 75 лет человек должен выглядеть несколько по-другому», - прокомментировал врач последнее видео певицы.

Он отметил, что Пугачева похудела, что тоже может быть следствием ранних хирургических вмешательств. Свиридов пояснил, что при помощи пластической хирургии можно помолодеть лет на 10-15, но не больше.

Эксперт добавил, что певица ранее, скорее всего, ввела в лицо филлеры для наполнения тканей. Со временем они вызывают еще большую атрофию тканей, которой и так подвержены люди в 75 лет.

«Филлеры могли обойтись артистке до 150 тысяч рублей, а липофилинг - от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Все зависит от того, сколько зон было сделано», - резюмировал Свиридов.

Ранее стало известно, что Пугачева может покинуть Кипр из-за болезни. Артистке не подходит слишком жаркий климат средиземноморского острова.

Врачи Алла Пугачева Пластические операции Красота Косметика
27 января 2025, 01:26
Беременная невестка Валерии попала в клинику из-за головокружения
РИА «Новости»
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Супруга Арсения Шульгина, сына певицы Валерии», блогерша Лиана Шульгина обратилась к медикам из-за резкого ухудшения самочувствия. Беременная почувствовала головокружение и тошноту, симптомы она описала в соцсетях.

«Мне резко стало плохо в такси, когда подъезжала к дому. Головокружение, тошнота, сильная слабость, одышка, шум в ушах. Поняла, что у меня началось предобморочное состояние (в первую беременность теряла сознание четыре раза, хорошо знаю эти предвестники)», - рассказала Шульгина.

Врачи предполагают дефицит железа, у девушки низкое давление и сильная слабость. Точный диагноз поставят после результатов анализа.

Арсений и Лиана Шульгины воспитывают дочь, сейчас они ждут рождения сына. Беременность Лианы проходит с осложнениями.

В ноябре Лиана Шульгина поделилась, что ее четырехлетняя дочь с трудом смогла покинуть Россию. В аэропорту девочку и сопровождавшую ее няню задержали и допросили.

Беременность Россия Певица Валерия
26 января 2025, 21:36
Иван Золо сообщил об отмене своего концерта в Сочи из-за «минирования» площадки
Unsplash
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Блогер Иван Золо в своем Telegram-канале сообщил, что его концерт в Сочи не состоится. Деньги за билеты обещал вернуть через площадки, где они покупались.

«К глубочайшему сожалению, вынужден сказать, что мероприятие в городе Сочи не состоится по причине лжеминирования на нашей площадке», - записал блогер «кружочек» в Telegram-канале.

Незадолго до старта он сообщил о смене площадки - мероприятие из бара Luna перенесли в заведение Nebar. Причину блогер не объяснил, попросил фанатов приходить по новому адресу.

Несколько дней назад в Севастополе из-за сообщений о минировании отметили еще один концерт Ивана Золо. Из клуба «Калипсо» незадолго до начала мероприятия вывели фанатов певца и его самого. Фанатам пообещали вернуть деньги за билеты.

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