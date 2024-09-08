Моргенштерна не смогут выдать России

Он напомнил, что экстрадиция осуществляется в том случае, если деяние наказуемо по законам обеих стран.

«Оснований для объявления в розыск нет - Моргенштерн* <…> не скрывается», - добавил правозащитник.

За первым уголовным делом может последовать «целый клубок» обвинений, не исключил Жорин.

Уголовное дело в отношении Моргенштерна* возбудили в сентябре. Вопрос об объявлении рэпера в розыск начали рассматривать в Следственном комитете. Артиста подозревают в уклонений от выполнения обязанностей иноагента. Наказание по этой статье предполагает штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Рэпера Моргенштерна* (настоящее имя - Алишер Валеев*) не смогут выдать России. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин в Telegram-канале.