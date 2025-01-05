Моргенштерн рассказал о планах лечь в рехаб после концертов

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По словам Моргенштерна*, он планирует уехать в рехаб 17 января. Артист заявил, что выступит 6 января в Куршевеле, 11 января на Бали и 15 января на Пхукете.

Также рэпер опубликовал фото под капельницами, отметив, что таким образом готовится к предстоящим выступлениям.

«Реабилитационный центр уже найден», - написал он в посте.

Перед Новым годом Моргенштерн* заявил, что приостанавливает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем. Также он почти на шесть миллионов рублей поднял цены за выступление на корпоративах. Музыкант исключил из списка напитков водку, но оставил коньяк и пиво.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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