10 января 2024, 10:37

Моргенштерн получил очередной иноагентский штраф

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Рэпера Алишера Моргенштерна* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в Telegram-канале. Решение вынес Савеловский суд Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Признать Моргенштерна* виновным, назначить наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей», - огласила решение судья Марина Арсеньева.

Представитель Моргенштерна* подчеркнула, что сам рэпер не согласен с содержанием протокола, который составил Роскомнадзор. Она призвала прекратить производство по делу или назначить артисту минимальное наказание.

В ноябре прошлого года рэпера оштрафовали за то, что он не предоставил отчет о доходах и расходах в Минюст России. Такие сведения должны предоставлять все россияне со статусом иностранного агента.

Об артисте высказывался и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он признался, что плохо знаком с творчеством Моргенштерна* и не является поклонником его творчества.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Штрафы Суд Россия Моргенштерн Иноагенты
10 января 2024, 11:01
Певца Шарлота оставили в СИЗО
РИА «Новости»
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Самарский областной суд отклонил апелляцию защиты певца Эдуарда Шарлота на его арест. Артист останется в СИЗО, сообщило РИА «Новости».

Суд апелляционной инстанции решил оставить постановление Кировского районного суда Самары без изменения. Защита настаивала на освобождении Шарлота, аргументируя свою позицию тем, что он признал вину и раскаялся. Адвокат предлагал отправить певца под домашний арест, где он сможет создавать новые произведения, которые станут «мерой обращения к народу и власти» и способом искупления вины.

О том, что уже сочиняет в СИЗО патриотические произведения, Шарлот ранее написал патриарху Кириллу. Шарлот попросил у него прощения.

Дурную славу Шарлоту принесло публичное сжигание российского паспорта за границей. После возвращения на родину он оказался фигурантом сразу трех уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Во время допроса певец сознался в преступлениях.

Суд в Самаре арестовал Шарлота 2 декабря. Срок ареста - до 24 января.

Суд Адвокаты СИЗО Аресты
10 января 2024, 10:04
«Лечат». Актриса Ольга Яковлева — о своей госпитализации
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Актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР Ольге Яковлевой потребовалась помощь врачей. Она подтвердила «360» проблемы со здоровьем.

«Лечат, лечат. <…> Я и дома, и в больнице. Периодически то там, то дома», - сказала она.

Подробности о своей болезни и состоянии Ольга Яковлева раскрывать не стала. Она отказалась отвечать на расспросы.

Поводом для госпитализации стали приступы боли, кашель и слабость, сообщил Telegram-канал Mash. По информации журналистов, скорая помощь увезла 82-летнюю актрису в одну из московских больниц. Обследование показало воспалительный процесс, кисты в почках и проблемы с кишечником. Ольга Яковлева находилась в состоянии средней степени тяжести.

Широкой публике актриса знакома по ролям в фильмах «Слово для защиты», «Таня», «Страницы журнала Печорина», сериалу «Тяжелый песок». Ольга Яковлева в разные годы выступала на сценах Ленкома, театров на Таганке и Малой Бронной. Она тепло вспоминала о заслуженном деятеле искусств России Леониде Эрмане.

Болезни Актеры
10 января 2024, 09:37
Невроз и артрит. У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук
РИА «Новости»
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У 58-летней певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук, сообщил Telegram-канал Shot. Знаменитость страдает от прогрессирующего ревматоидного артрита, а к проблемам со здоровьем также добавился невроз.

По данным издания, Хлебникова обратилась к врачам из-за сильных проблем с суставами. Женщине стало больно ходить, а пальцы на руках частично потеряли подвижность.

«У нее началось онемение нескольких пальцев на руках: у них ухудшились чувствительность и подвижность», - написал канал.

Помимо этого, у артистки выявили невротическое расстройство, из-за которого человек хуже спит, быстрее устает и становится раздражительным.

Ранее Хлебникова стала инвалидом третьей группы. Ревматоидный артрит перешел на вторую стадию: начались изменения в суставах. У певицы также смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломам, аритмия и ишемическая болезнь сердца. Но артистка продолжает выступать, несмотря на проблемы со здоровьем.

Болезни Врачи Женщины Инвалиды Марина Хлебникова
10 января 2024, 05:15
Новые долги обнаружили у Киркорова после скандальной вечеринки
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров должен выплатить 5,5 тысячи рублей за административные правонарушения. Об этом сообщил сайт passion.ru со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Журналисты отметили, что в конце прошлого года на компанию артиста возбудили несколько исполнительных производств. По обеим из них у ООО «Филипп Киркоров продакшн» висит две задолженности: 5000 и 500 рублей.

Ранее заслуженная артистка РФ Мария Шукшина обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ*. Она опубликовала отрывок с выступления артиста, где тот поет композицию «Личное тело» вместе с коллегой по цеху певицей Жасмин. По словам актрисы, песню изначально опубликовал человек с нетрадиционной ориентацией и назвал ее «Гимном свободы». Также знаменитость привела строчки из куплета, которые могут иметь скрытый смысл.

Шквал негатива обрушился на Киркорова после его появления на скандальной вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии предполагал минимум одежды.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Долги Филипп Киркоров

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