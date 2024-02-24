24 февраля 2024, 03:37

Моргенштерн подрался с блогером Хованским на концерте в Сербии

РИА «Новости»
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Рэпер Алишер Моргенштерн* устроил драку с блогером Юрием Хованским во время концерта в Сербии. Видео инцидента разместил в Telegram-канале блогер Нариман Намазов, известный в Сети под псевдонимом Абу.

Хованский, предположительно находясь в нетрезвом состоянии, стал выкрикивать оскорбления в адрес зрителей, используя ненормативную лексику.

Охранники попытались утихомирить дебошира, а Моргенштерн* затеял с ним драку прямо на сцене.

Ранее Моргенштерн* сделал неоднозначное заявление в ответ на прямой вопрос о том, правдивы ли слухи о том, что у него якобы есть ВИЧ. Кроме того, собщалось, что музыканту запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты после интервью телеведущей Ксении Собчак.

* признан Минюстом России иностранным агентом

Драки Концерты Сербия Блогеры Моргенштерн
24 февраля 2024, 00:54
Скончалась журналист и общественный деятель Алла Лосина
Freepik
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Умерла известный саратовский журналист и заслуженный работник культуры Алевтина (Алла) Лосина. Ей было 66 лет. Некролог разместили на сайте ГТРК «Саратов», где Лосина проработала 25 лет.

«Для младшего поколения она была примером профессионализма и образованности», - написали коллеги Лосиной.

Соболезнования родным и близким выразил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он отметил профессионализм и принципиальность Лосиной, а также ее порядочность и преданность делу.

Алла Лосина 25 лет проработала на телеканале ГТРК «Саратов», прошла путь от тележурналиста до редактора и спецкорреспондента. Была депутатом Саратовской областной думы четвертого, пятого и шестого созывов, председателем комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике и комиссии по почетным званиям Саратовской области.

Умерла известный саратовский журналист и заслуженный работник культуры Алевтина (Алла) Лосина. Ей было 66 лет. Некролог разместили на сайте ГТРК «Саратов» , где Лосина проработала 25 лет.

Саратов Журналистика Депутаты
23 февраля 2024, 22:43
«Монолог» и «Вольная». Стало известно, когда выйдет новый альбом Аллы Пугачевой
РИА «Новости»
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Стало известно, что 1 марта выйдет новый альбом певицы Аллы Пугачевой на стриминговых платформах. Об этом сообщило издание Starhit.

В материале сказано, что в альбоме ожидают услышать 11 премьерных песен. В него вошли live-версии с юбилейного концерта «Алла Пугачева. P.S.» в 2019 году. Ранее выступление опубликовали в YouTube, а теперь появилась возможность послушать композиции на площадках Apple Music, Spotify, Я.Музыка, ВКонтакте и других.

В альбоме «P.S.» будут новые песни: «На коне», «Поживи в моей шкуре», «Монолог», «Анестезия», «Вольная», «Серое пальто», «Соловушка», «Мой друг», «Что-то надо мне» и «На землю выпала роса», а также 9 уже известных композиций, но перепетых в новых аранжировках.

В ноябре прошлого года знаменитость приезжала в Россию. Она посетила студию звукозаписи «Салам» в Твери. Как писали в Telegram-каналах, Пугачева записала несколько новых песен. При этом в Starhit отметили, что выход нового альбома не связан с поездкой артистки в Россию. Это подтвердил продюсер Анатолий Лопатин. Он заявил, что «эти композиции на студии не записывались».

Концерты Песни Россия Музыка Алла Пугачева Новый год
23 февраля 2024, 21:59
Умер актер из сериала «Улица разбитых фонарей»
Pxhere
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Российский актер кино и сериалов, юморист Константин Капитан ушел из жизни. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что артист умер после тяжелой болезни. Ему было 56 лет.

«Константин оставил после себя уникальное наследие. Давайте с благодарностью сохраним его. И сохраним светлую память о нашем Капитане», - написали близкие в соцсети.

Актер родился 13 сентября 1967 года в Братске. В 1993 году он окончил ЛГИТМиК по специальности «актер музыкально-речевой эстрады». Он запомнился зрителям ролями в таких сериалах, как «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Литейный».

На 82-м году жизни 23 февраля умерла советская актриса Людмила Алфимова. Она снималась в фильмах «За двумя зайцами», «Свадьба в Малиновке», «Благие намерения» и других. На счету Алфимовой более 170 ролей.

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23 февраля 2024, 14:11
«Эта информация очень улыбает». Жена Кологривого — о его «связи» с Муцениеце
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Супруга актера Никиты Кологривого актриса Александрина Питиримова заявила, что артистка Агата Муцениеце не была причиной их расставания. Об этом сообщило издание StarHit.

Слухи о романе звезды сериала «Слово Пацана» с Муцениеце распространились в Сети. Там заявили, что Никиту якобы очаровала его коллега. Многие отметили, что актер так увлекся Агатой, что оставил свою жену. Питиримова подчеркнула, что поклонники Муцениеце не точны в фактах и датах.

Жена Кологривого отметила, что они с супругом в отличных отношениях и не в разводе. Все остальное - их личное дело, «дальше будет видно».

«Людям, кто этот бред сказал и написал, большой привет. Меня эта информация очень улыбает», - подчеркнула артистка.

Кологривый и Муцениеце вместе снялись в киноленте «Я - медведь». Актеры знакомы с 2021 года.

Ранее артист заявил, что согласен сыграть роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского в биографическом фильме.

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