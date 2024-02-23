«Монолог» и «Вольная». Стало известно, когда выйдет новый альбом Аллы Пугачевой

В материале сказано, что в альбоме ожидают услышать 11 премьерных песен. В него вошли live-версии с юбилейного концерта «Алла Пугачева. P.S.» в 2019 году. Ранее выступление опубликовали в YouTube, а теперь появилась возможность послушать композиции на площадках Apple Music, Spotify, Я.Музыка, ВКонтакте и других.

В альбоме «P.S.» будут новые песни: «На коне», «Поживи в моей шкуре», «Монолог», «Анестезия», «Вольная», «Серое пальто», «Соловушка», «Мой друг», «Что-то надо мне» и «На землю выпала роса», а также 9 уже известных композиций, но перепетых в новых аранжировках.

В ноябре прошлого года знаменитость приезжала в Россию. Она посетила студию звукозаписи «Салам» в Твери. Как писали в Telegram-каналах, Пугачева записала несколько новых песен. При этом в Starhit отметили, что выход нового альбома не связан с поездкой артистки в Россию. Это подтвердил продюсер Анатолий Лопатин. Он заявил, что «эти композиции на студии не записывались».