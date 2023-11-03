Момент возвращения Пугачевой в Россию попал на видео

Исполнительница хита «Миллион алых роз» приехала в Москву ранним утром. Ее заметили на Ленинградском вокзале. Судя по кадрам, Пугачева прибыла в Россию без супруга - шоумена Максима Галкина*.

На вокзале артистку сопровождали два помощника. Певица проследовала по перрону в белом полушубке и модных укороченных джинсах. Свой образ она разбавила бежевой кепкой и лоферами, очками и стильной сумкой цвета металлик. Один из помощников Пугачевой катил по перрону ее розовый чемодан.

Как сообщил Telegram-канал Shot , артистка приехала в свой замок, расположенный в деревне Грязь в Московской области. В доме, согласно публикации, заранее готовились к возвращению певицы.

Пугачева вернулась в Россию накануне. Ее заметили на пограничном переходе в Псковской области, на котором артистку ждала черная Toyota Camry. Главные события в жизни Пугачевой с момента выезда из России собрал «360».

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.