15 апреля 2024, 11:05

Молодая жена Петросяна показала лицо новорожденной дочери

Global Look Press
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Молодая жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото новорожденной дочери Матильды. Она поделилась снимком в социальных сетях.

Супруга юмориста выложила фотографию с трогательной подписью. На снимке на девочку надет необычный красный головной убор.

«Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда», - подписала снимок Татьяна.

О пополнении в семействе знаменитого юмориста стало известно в марте. Подписчики предположили, что ребенка выносила суррогатная мать. Брухунова отрицала, что воспользовалась услугами ЭКО. Однако затем косвенно подтвердила это, сообщив дату рождения дочки - 13 октября.

Больше всех новость о рождении ребенка у Петросяна шокировала его бывшую жену Елену Степаненко. Артистка даже отказалась общаться с журналистами и перестала отвечать на телефонные звонки.

Фото Дети Евгений Петросян
15 апреля 2024, 11:16
Козловский с иронией отреагировал на отсутствие своего имени в титрах «Летучего корабля»
Global Look Press
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Актер Данила Козловский иронично высказался на тему удаления своей фамилии из титров киноленты режиссера Ильи Учителя «Летучий корабль». Он написал в своем Instagram*, что не смог найти в описании фильма имя того, кто сыграл Бабок-Ежек.

«А классные, кстати, актрисы бабок-ежек играют. Подскажите, кто знает, а то в титрах не нашел», - пошутил он.

Актер также выразил благодарность министру культуры Ольге Любимовой за то, что ленту до сих пор показывают зрителям.

Премьера экранизации сказки «Летучий корабль» прошла в Москве в марте. Тогда публика не увидела в титрах имен актеров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт. Данила Козловский исполнил роли бабок-ежек в пластическом гриме.

За выходные, 30 и 31 марта, картина «Летучий корабль» стала лидером в российском кинопрокате. За два дня фильму удалось собрать 258 миллионов рублей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Кино Актеры
15 апреля 2024, 05:13
Популярный телеведущий умер накануне своего 45-летия
Freepik
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Популярный австралийский репортера и телеведущий Нейтан Темплтон скончался во время прогулки с собакой. В начале мая ему должно было исполниться 45 лет, сообщило издание Daily Mail.

Тело журналиста нашли в парке пригорода Джелонга. Он лежал на пешеходной дорожке возле реки Барвон. В полиции заявили, что пока смерть репортера не рассматривается как криминальная. Отчет для коронера уже готовят. Также появилась информация, что ранее у Темплтона были некоторые проблемы со здоровьем.

У журналиста остались жена и двое детей. Несколько дней назад он опубликовал в соцсетях фотографии, на которым он вместе с сыновьями ел шоколадные яйца. Коллеги Темплтона выразили глубокие соболезнования его семье и друзьям.

«Нейтан был уважаемым журналистом, чья страсть к рассказыванию историй была очевидна на протяжении всех его лет, когда он вел репортажи для Sunrise, 7News и нескольких Олимпийских игр», - заявил управляющий директор Седьмого канала по спорту Льюис Мартин.

Темплтон изучал журналистику в Университете Дикин в Джилонге, где получил степень бакалавра в области коммуникаций. До прихода на Седьмой канал он был спортивным репортером в Ten News Melbourne, а также работал в футбольном клубе «Джилонг» наземным диктором домашних матчей на стадионе GMHBA.

Смертность Австралия Собаки Телевидение
15 апреля 2024, 04:37
«Хочу еще погулять». Кологривый рассказал о своих интрижках и изменах
РИА «Новости»
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Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый признался, что не был готов к браку, поэтому изменял жене и даже закрутил роман с бывшей супругой Павла Прилучного — Агатой Муцениеце. Подробностями своей личной жизни он поделился с блогером Лаурой Джугелии на ее авторском YouTube-канале FameTime TV.

«Я боялся признаться, что я хочу еще погулять, еще повстречаться. Я внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. Да, с моей стороны были измены всяческие», - сказал он.

Если говорить о романе с Муцениеце, то он продлился недолго. По словам актера, «как был, так и сплыл». Кологривый считает, что такое возможно, когда артисты играют пары в кино. В некоторой степени это помогает им вжиться в роль.

Актер также отметил, что рассказал супруге о своих изменах. Сейчас они вместе не живут, но еще не развелись. Кологривый уверен, что станет прекрасным мужем, но где-то в 50 лет. Пока же он морально не готов хранить верность, не нагулялся.

Ранее народный артист России Евгений Князев поддержал Кологривого в том, что актеры должны получать высшее образование.

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый признался, что не был готов к браку, поэтому изменял жене и даже закрутил роман с бывшей супругой Павла Прилучного - Агатой Муцениеце. Подробностями своей личной жизни он поделился с блогером Лаурой Джугелии на ее авторском YouTube-канале FameTime TV.

Кино Блогеры Брак Актеры
15 апреля 2024, 02:42
«Я этого не заслужил». Шуфутинский рассказал о скандале с семьей сына
РИА «Новости»
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Шансонье Михаил Шуфутинский живет со Светланой Юразовой, которая моложе его на 30 лет. Этот союз не приняла семья младшего сына исполнителя, особенно его жена Брэнди, рассказал певец в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

«Я подошел к Брэнди и попросил у нее разрешения представить ей Свету. Она отказалась. С тех пор мы не разговариваем», - отметил он.

Несмотря на разлад, сын и его супруга не отказываются от денежной помощи Шуфутинского. Сейчас они живут в его доме в Филадельфии.

«Мы со Светой бывали на строительстве дома. Брэнди могла пройти мимо и даже не поздороваться, хотя с ней были мои внуки. Я в ее сторону тоже не смотрел», - отметил шансонье.

По словам Шуфутинского, он сам достроили этот дом и сейчас в нем «живут Антон, Брэнди и их семья». Исполнитель шансона заверил, что не будет приезжать в гости к сыну.

«Они не имеют права так ко мне относиться. Я этого не заслужил», - резюмировал он.

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы начать соответствовать своей жене.

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