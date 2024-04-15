Молодая жена Петросяна показала лицо новорожденной дочери
Молодая жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото новорожденной дочери Матильды. Она поделилась снимком в социальных сетях.
Супруга юмориста выложила фотографию с трогательной подписью. На снимке на девочку надет необычный красный головной убор.
«Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда», - подписала снимок Татьяна.
О пополнении в семействе знаменитого юмориста стало известно в марте. Подписчики предположили, что ребенка выносила суррогатная мать. Брухунова отрицала, что воспользовалась услугами ЭКО. Однако затем косвенно подтвердила это, сообщив дату рождения дочки - 13 октября.
Больше всех новость о рождении ребенка у Петросяна шокировала его бывшую жену Елену Степаненко. Артистка даже отказалась общаться с журналистами и перестала отвечать на телефонные звонки.