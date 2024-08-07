Молодая возлюбленная Аль Пачино впервые вышла на публику с их сыном

На опубликованных кадрах главы семейства рядом не было. Алфалла держала сына на руках около детской коляски. На ней были надеты черная майка и такого же цвета спортивные штаны, а на ногах - удобные кроссовки. Волосы она оставила распущенными, а лицо спрятала за солнцезащитными очками. Для ребенка мать выбрала светлую одежду - белую футболку и голубые шорты.

Сыну голливудского актера чуть больше года. Это четвертый ребенок Пачино. У него также есть трое взрослых детей от разных женщин, ни на одной из которых он не был женат.

Прошлой осенью Альфалла разорвала отношения с Пачино и вернулась к бывшему возлюбленному 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюену. Они расстались в 2020 году.