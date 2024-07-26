26 июля 2024, 03:46

Молодая невеста Лепса опубликовала горячее фото в прозрачной одежде

РИА «Новости»
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Избранница певца Григория Лепса — 18-летняя Аврора Киба показала фото в бюстгальтере и полупрозрачных шортах. Новым снимком девушка поделилась в Instagram*.

До этого стало известно, что Киба отправилась отдыхать в Турцию. Теперь девушка выкладывает фото с отдыха. На этот раз она позировала рядом с бассейном.

На ней был черный бюстгальтер от купальника и бежевые, почти прозрачные шорты, через которые просвечивали темные трусы. Она опустила голову вниз и прикрыла глаза рукой. Волосы Киба тоже решила спрятать - собрала в пучок.

Ранее модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала свои фото в микроблоге. Однако снимок мало волновал поклонников. Они обрушились на нее с критикой из-за скандала с разводом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. По некоторым данным, именно Решетова увела супруга из семьи.

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Фото Отдых Турция Семья Григорий Лепс
26 июля 2024, 05:05
Внучка Иосифа Кобзона объявила о помолвке с израильским бизнесменом
РИА «Новости»
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Внучка певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт скоро выйдет замуж. Об этом она сообщила в Instagram*.

Девушка опубликовала фото с кольцом, которое ей подарил избранник. Мужем внучки знаменитого артиста станет 31-летний израильтянин Бен Джордж, у которого есть свой бизнес по созданию дизайнерских изделий из бронзы.

Сама Рапопорт редко что-то рассказывает о своей личной жизни. Она долго не говорила, что состоит в отношениях, однако новость о помолвке стала исключением.

Девушка окончила юридический факультет в Оксфордском университете в 2022 году. По словам Рапопорт, поступить в престижное учебное заведение всегда было ее мечтой.

Ранее блогер и модель Мария Погребняк объявила о помолвке с бизнесменом Игорем Головинским. Она призналась, что мужчина сделал ей предложение.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Отношения
25 июля 2024, 23:29
Лариса Долина едва не лишилась дома из-за мошенников с ее дипфейком
РИА «Новости»
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Дипфейк певицы Ларисы Долиной планировал взять денежный кредит на 50 миллионов рублей под залог ее недвижимости. Подробности РЕН ТВ сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин.

Он заявил, что это системное и хорошо подготовленное многоступенчатое мошенничество. Долиной последнее время поступали запросы от микрофинансовых организаций, отметил Пудовкин.

«Это мошенники, которые пользуются знаменитым именем для того, чтобы получить доступ к финансовым ресурсам. Конечно, будем блокировать», - заявил директор Долиной.

По его словам, мошенники представили все так, будто артистка собирает средства для концертной деятельности в 2025 году. В выдаче кредита злоумышленникам отказали бдительные сотрудники кредитной организации, поделился администратор.

С 25 июля банки обязали приостанавливать транзакции на двое суток, если данные о получателе есть в перечне мошенников.

Искусственный интеллект Мошенничество Недвижимость Кредиты Дипфейк
24 июля 2024, 19:01
«Громкое дело». Адвокат Добровинский займется разводом Яна Абрамова с Алсу
Pxhere
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Интересы бизнесмена Яна Абрамова при бракоразводном процессе с певицей Алсу представит адвокат Александр Добровинский. Об этом правозащитник сообщил в своем Telegram-канале.

«Не успел отгреметь один процесс с Филиппом Киркоровым и Любой Успенской, как бюро „Добровинский и партнеры“ вступило в новое не менее громкое дело - развод Алсу и Яна Абрамовых», - написал Добровинский.

Он добавил, что первое слушание по делу назначили на 26 июля.

О разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно в мае. Спустя месяц певица подала иск о разделе имущества. Предприниматель предложил артистке разные варианты мирного урегулирования.

Пара прожила в браке 18 лет. Супруги воспитывали троих детей - сына и двух дочерей.

Алсу Адвокаты Громкие разводы
24 июля 2024, 17:24
Срок давности по вменяемой блогеру Блиновской статье истек
РИА «Новости»
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Срок давности по уголовной статье, которую вменяли блогеру и интернет-коучу Елене Блиновской, истек. Об этом РИА «Новости» заявил ее адвокат Булат Солтаханов.

Юрист напомнил, что Блиновской вменяли статью об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По его словам, срок давности по ней истек 15 июля.

Адвокат добавил, что суд или Следственный комитет могут освободить «королеву марафонов» от уголовной ответственности.

Ранее арест Блиновской продлили до 19 августа. Ей вменили неуплату налогов и легализацию имущества, приобретенного преступным путем. В июле налоговый юрист Иван Морозов рассказал, что блогер задолжала налоговой около 907 миллионов рублей, не считая пеней. На сегодняшний день ее долг составляет 677 миллионов 665 тысяч рублей.

По информации Telegram-канала Shot , Блиновская выставила на продажу и аренду недвижимость, которая формально числилась за ее мужем, отцом и сыновьями.

Долги Суд Налоги Блогеры Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская

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