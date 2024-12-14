14 декабря 2024, 20:05

«Молимся за ее выздоровление». Олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию

РИА «Новости»
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина попала в реанимацию после перенесенного инсульта. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.

«Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании. Молимся за ее выздоровление», - сказал Собянин.

Сметаниной 72 года. Она является обладательницей пяти серебряных и одной бронзовой медали Олимпийских игр. На чемпионатах мира Сметанина завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Одна из самых успешных лыжниц в истории. Она стала первой спортсменкой, завоевавшей 10 медалей на зимних Олимпийских играх.

Ранее народной артистке России Галине Польских диагностировали неизлечимое заболевание легких. Болезнь могла развиться после перенесенной пневмонии.

Инсульт Спортсмены
14 декабря 2024, 07:23
Апелляция оставила в силе приговор Ивлеевой о дискредитации ВС России
РИА «Новости»
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Московский суд утвердил решение о назначении блогеру Анастасии Ивлеевой административного штрафа в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил ТАСС.

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой. В судебных материалах отметили, что блогер не удалила из публичного пространства запись, в которой дискредитировала ВС России. Причиной составления протокола послужил пост в Instagram*.

Ранее Ивлеева вышла замуж второй раз. О новом избраннике 33-летней ведущей пока ничего неизвестно. В ноябре она сообщила, что познакомила своего бойфренда с семьей и подчеркнула, что встреча с родственниками прошла успешно. Отец Ивлеевой рассказал, что ничего не знает о замужестве дочери.

Первым мужем телеведущей был рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей. Они развелись в 2020 году.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Суд Армия Анастасия Ивлеева
13 декабря 2024, 17:45
Неизданные записи Майкла Джексона обнаружили в США
РИА «Новости»
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Житель штата Калифорния нашел на заброшенном складе 12 кассет с неизданными записями Майкла Джексона. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Треки записали еще до выхода в свет альбома Dangerous - между 1989 и 1991 годами. Обнаруживший коллекцию Грегг Масгроув рассказал, что узнал о складе от своего знакомого, который купил помещение.

Ранее здание принадлежало музыкальному продюсеру Брайану Лорену.

«Я посетил все фанатские сайты. Ходят слухи, что некоторые из [этих] песен <…> просочились в Сеть», - отметил Масгроув.

В числе неизданных композиций - песни под Don’t Believe It («Не верь в это») и Truth on Youth («Правда о молодости»).

В ноябре 2024 года в возрасте 91 года умер известный американский продюсер и композитор Куинси Джонс. Он работал с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном. Музыкант скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

США Песни Калифорния
13 декабря 2024, 11:51
«Я знаю, какой это стресс». Грачева объяснила, зачем пожаловалась на Олега Майами в СК
Global Look Press
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Блогер Олег Майами своим призывом разводиться настраивает россиян на разрыв семей, а не на их создание. Об этом заявила 360.ru правозащитница Светлана Грачева. Ранее она обратилась в СК и прокуратуру с требованием проверить высказывание шоумена на предмет дискредитации семейных ценностей.

«Иск я не подавала. Я обратилась к главе Следственного комитета, чтобы проверили его высказывание <…>. Публичный человек не должен высказывать такие вещи, и в год семьи - тем более. То есть он призывает 2024 году разводиться и уже в 2025 год вступать разведенными», - объяснила активистка.

Она напомнила, что закон о пропаганде чайлдфри вступил в силу уже в прошлом месяце, поэтому СК вполне может расценить слова Майами как его нарушение.

«Если ты призываешь женщин разводиться, то, соответственно, о каких детях может идти речь? То есть он не за создание, а за разрыв семьи», - подчеркнула Грачева.

По ее словам, блогеру следует дать следующий комментарий и пояснить, что он имел в виду. Правозащитница призналась, что тоже разводилась, но тогда ее жизни угрожала опасность из-за домашнего насилия.

«Я сама была в разводе, я знаю, какой это стресс», - добавила она.

Ранее Майами спросили о том, какой у него девиз на 2025 год. Блогер посоветовал фанатам разводиться , если у них есть сомнения.

Блогеры Олег Майами Чайлдфри
13 декабря 2024, 09:29
Олега Майами призвали наказать за призыв разводиться в Год семьи
Global Look Press
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Шоумен, блогер Олег Майами может стать первым россиянином, которого привлекут к ответственности за дискредитацию семейных ценностей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Все началось с того, что журналистка на одном из интервью спросила у артиста, какой у него девиз на 2025 год. Блогер призвал фанатов разводится.

«Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», - заявил шоумен.

Этот совет сильно возмутил активистов. Правозащитница Светлана Грачева заявила, что популярный человек, чье мнение важно для большого числа людей, не должен публично призывать к разводам. Активистка обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Майами.

Ранее поклонники поющей телеведущей Ольги Бузовой заподозрили, что у нее роман с Олегом Майами. Артисты выпустили совместный клип, а на последнем концерте он страстно поцеловал ее. Кроме того, певицу недавно заметили в одном из свадебных салонов.

Фанаты Блогеры Интервью Олег Майами Артисты

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