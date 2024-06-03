Молдавия разрешила Киркорову въезд в страну

На каком основании судья вынес такое решение, обжаловал это запрет сам артист или представляющие его интересы адвокаты, журналисты не уточнили.

«Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года, вынесенное отделом пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева в отношении Филиппа Киркорова», - указали в материале.

Запрет на въезд Филиппа Киркорова в страны власти Молдавии ввели в июле 2022 года. Об этом журналистам сообщил представляющий интересы оппозиционного депутата Марины Траубер адвокат Аурелиу Коленко.

Он пояснил, что певец проходил свидетелем по делу его подзащитной, которую обвинили в незаконном финансировании партии «Шор».

Косвенно связь с молдавской оппозицией подтвердило выступление Киркорова на съезде республиканских политиков в Москве в апреле этого года. По итогам мероприятия участники встречи договорились о создании политического блока «Победа» для определения единого кандидата на предстоящих президентских выборах.