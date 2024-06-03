Молдавия разрешила Киркорову въезд в страну
Певец Филипп Киркоров вернул право на свободный въезд в Молдавию. Действовавший на протяжении двух лет запрет аннулировал суд Кишинева. Об этом сообщил «Sputnik Молдова».
На каком основании судья вынес такое решение, обжаловал это запрет сам артист или представляющие его интересы адвокаты, журналисты не уточнили.
«Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года, вынесенное отделом пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева в отношении Филиппа Киркорова», - указали в материале.
Запрет на въезд Филиппа Киркорова в страны власти Молдавии ввели в июле 2022 года. Об этом журналистам сообщил представляющий интересы оппозиционного депутата Марины Траубер адвокат Аурелиу Коленко.
Он пояснил, что певец проходил свидетелем по делу его подзащитной, которую обвинили в незаконном финансировании партии «Шор».
Косвенно связь с молдавской оппозицией подтвердило выступление Киркорова на съезде республиканских политиков в Москве в апреле этого года. По итогам мероприятия участники встречи договорились о создании политического блока «Победа» для определения единого кандидата на предстоящих президентских выборах.