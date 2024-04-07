«Мои бывшие». Киркоров впервые раскрыл неожиданную тайну о любимых женщинах

Вокалист появился на сцене в королевской мантии. Он отметил, что для победы в музыкальном шоу ему нужно петь. Тогда артиста спросили, может ли он рассказать о себе что-то кроме песен.

«Все мои бывшие женщины начинались на букву „А“», - заявил исполнитель.

Ранее Филипп Киркоров попал на видео без парика и привычного лоска. Его засняла подруга Виктория Шелягова. На момент съемки они находились дома, артист сидел за столом в черной футболке. Знаменитости смотрели телевизор, где показывали выступление артиста. В какой-то момент Шелягова начала снимать на камеру себя и музыканта.

В среду, 3 апреля, стало известно, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил Киркорова за «недостойное поведение». Он обещал направить письмо президенту Владимиру Путину с требованием лишить вокалиста звания народного артиста.