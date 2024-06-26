26 июня 2024, 03:24

«Могу позволить». Звезда «Папиных дочек» объяснила, почему считает свой брак удачным

РИА «Новости»
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Актриса Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», рассказала поклонникам о счастливой брачной жизни. Счастьем звезда поделилась в Instagram*.

Все началось с того, что блондинка показала фанатам фото с дачи. Артистке понравилась сельская жизнь, она отдыхала, загорала, собирала ягоды и цветы. Звезда призналась, что смогла себе это позволить благодаря своему мужу - 34-летнему актеру Роману Набатову.

«Почему я могу себе это позволить? <…> Потому что я удачно вышла замуж. За москвича с дачей», - заявила она.

Брак с Набатовым артистка заключила тайно. Помимо этого, она успела родить от него ребенка. Уже после того, как все произошло, Мельникова ошарашила поклонников в соцсетях неожиданными новостями.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Соцсети Актеры
26 июня 2024, 02:51
Стало известно, где покажут последний сериал с Анастасией Заворотнюк
РИА «Новости»
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Последний сериал с актрисой Анастасией Заворотнюк выйдет на телевидении. Его покажут на телеканале НТВ, сообщила пресс-служба канала.

Последний сериал с актрисой Анастасией Заворотнюк выйдет на телевидении. Его покажут на телеканале НТВ , сообщила пресс-служба канала.

Речь идет о сериале «Приставы». Сюжет в нем разворачивается вокруг сотрудников службы судебных приставов, которые каждый день занимаются взысканием долгов. Главную роль сыграл актер Андрей Чадов. Также в картине снялись артисты Александр Никитин, Анна Попова, Наталия Антонова, Анастасия Заворотнюк и Кирилл Мелехов.

Ранее родственники Заворотнюк рассказали о последних фильмах , в которых снялась актриса. Это были «Не плачь по мне, Аргентина» и «Охота на гауляйтера». По словам родных, звезда лавировала между городами, снимаясь в разных проектах одновременно. При этом знаменитость играла героинь, не похожих друг на друга.

Сериалы Анастасия Заворотнюк Фильмы Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
25 июня 2024, 18:54
Пугачева высказалась о расставании внука Преснякова с возлюбленной
Global Look Press
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Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков разорвал отношения со своей избранницей Аидой Калиевой. Примадонна кратко прокомментировала их расставание, сообщил сайт popcake.tv.

«Они строили отношения, но не сумели их выстроить», - заявила Пугачева.

Сейчас Пресняков женат на Алене Красновой. По его словам, они будут вместе до самой старости. Он готов пройти с супругой все трудности.

Однако ранее внук Примадонны состоял в отношениях с девушкой по имени Аида. Он повстречал ее в Америке. Пара не скрывала свой роман. Они вместе ездили в путешествия, встречались с друзьями и отдыхали.

Пресняков даже познакомил Калиеву со своей знаменитой бабушкой, что подтверждало его серьезные намерения по отношению к избраннице. Однако сохранить любовь они не смогли.

В мае внук Пугачевой приезжал в Россию одним днем. Он планировал продать дом Примадонны в Бережках по заниженной цене.

Семья Отношения Алла Пугачева Никита Пресняков
25 июня 2024, 18:51
Бритни Спирс засняли в эффектном мини без белья
Global Look Press
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Певица Бритни Спирс впервые появилась на публике после ареста ее бывшего возлюбленного Джастина Тимберлейка. Фотографии 42-летней поп-звезды в коротком платье опубликовало издание Daily Mail.

Артистку заметили в аэропорту Ван-Найс после возвращения из короткой поездки в Мексику. На певице были кораллово-розовое мини-платье, подчеркивающее ее формы. Бюстгалтер она решила не надевать Образ завершила бежевая шляпа и сандалии с черными ремешками.

Звезду сопровождала ассистентка, которая несла в руках плюшевого медведя.

По информации источника из окружения Спирс, она наладила отношения со своими сыновьями - 18-летним Шоном Престоном и 17-летним Джейденом. Певица тайно ездила к ним на Гавайи, а также встречалась с ними в Калифорнии.

«Мальчики очень сильно любят свою мать, как и она их. Все вернулось на круги своя, они думают о совместном будущем», - добавил источник.

Ранее стало известно, что Спирс пыталась напасть на бывшего мужа Сэма Асгари с топором. Супругу звезды пришлось покинуть их общий дом в Лос-Анджелесе.

США Отношения Музыка Бритни Спирс
25 июня 2024, 18:06
«Промяла попой капот». Клава Кока рассказала о фото стоимостью 400 тысяч рублей
Global Look Press
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Певице Клаве Коке пришлось заплатить 400 тысяч рублей за помятый капот автомобиля BMW после фотосессии на съемках клипа «Нет проблем». Подробностями произошедшего звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

«За это фото пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, потому что я промяла попой багажник», - написала она, имея в виду капот автомобиля.

Артистка опубликовала переписку с сотрудником заграничного автосервиса, в котором проходили съемки клипа. Владелец автомобиля потребовал возместить ущерб и прекратить работу.

Клип на песню «Нет проблем» появится в сети 26 июня. Ранее певица призналась, что выпустит последний трек «в стиле Клавы Коки».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Музыкальные клипы Песни Музыка Instagram Клава Кока

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