«Могу пойти под мост к бомжам». Звезда 90-х признался, что побирается в США

Он рассказал, что серьезно болен и изменился до неузнаваемости. По словам артиста, он страдает большим депрессивным расстройством или экзистенциальной депрессией.

Музыкант не посещает ни рестораны, ни кафе, а также игнорирует лечение разваливающихся зубов. Он пояснил, что ненадолго выходит в магазин и сразу же возвращается с признаками тревожности. У певца трясутся руки и ноги, облегчить это состояние помогают только таблетки.

«В прошлом месяце мне прислали ровно столько денег, чтобы оплатить счет за электричество и интернет. И мне пришлось опять просить в долг», - отметил он.

Музыкант заявил, что в конце каждого месяца планирует напоминать подписчикам о том, что ему необходимо как-то дожить эту жизнь.

«Если вам наплевать, то и ладно. Мне тоже. Я могу пойти под мост к бомжам, мне реально уже все равно», - сказал он.

Ранее сбежавший из России актер сериалов Семен Трескунов заявил , что ищет работу в смежных областях. По его словам, он рассчитывает вакансию, которая позволила бы ему существовать и дальше.