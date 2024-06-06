06 июня 2024, 23:45

Могилу лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя сожгли в Воронеже

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Неизвестные осквернили могилу лидера известной панк-группы «Сектор газа» Юрия Хоя (настоящая фамилия Клинских) в Воронеже. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Канал опубликовал фотографии, на которых видны следы поджога у памятника на могиле Хоя. Это не первый случай вандализма.

В 2020 году дочь музыканта Ирина осуждала компании, участники которых пели и танцевали на могиле ее отца. В интервью RT она тогда рассказала, что придется отремонтировать мраморные детали надгробия и гранитный забор, оценив ущерб в полмиллиона рублей.

По информации ТАСС , полицейские уже ищут вандалов, осквернивших могилу музыканта. Проводится проверка.

Воронежская мэрия направила на место захоронения Хоя коменданта, чтобы прояснить ситуацию.

«Нередко такое происходит из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки. Но нельзя исключить и случай вандализма», - заявили в администрации города.

Ранее в Тюмени задержали мужчину , забросавшего фасад храма Дмитрия Донского коктейлями Молотова.

Пожары Памятники Музыка
06 июня 2024, 23:04
«Вымоленное чудо». Сати Казанова объявила, что ждет первенца в 41 год
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Звезда «Фабрики звезд» 41-летняя Сати Казанова сообщила о долгожданной беременности. Об этом певица написала в социальной сети Instagram*.

Казанова показала в социальной сети округлившийся живот.

«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», - написала певица.

Семь лет назад Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Внимательные поклонники заподозрили беременность певицы уже в марте 2024 года. Тогда она впервые за несколько месяцев вышла в свет на вручении премии Prix D’excellence De La Beaute. На исполнительнице было обтягивающее платье, под которым проглядывал слегка округлившийся живот.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Беременность Музыка Телевидение
06 июня 2024, 22:39
«Девятый день без Насти». Семья Заворотнюк выступила с обращением
РИА «Новости»
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Сегодня исполнилось девять дней с момент ухода из жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. На странице актрисы в соцсетях опубликовали пост благодарности от имени ее семьи всем людям, которые ее поддерживали во время болезни, молились, привозили лекарства, сообщило издание StarHit.

«Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил», - написали родственники актрисы.

По их словам, они тоже верили в чудо, но были удивлены, когда им стали поступать предложения помощи от людей из разных уголков мира.

Девушка из Папуа-Новой Гвинеи, например, везла в Москву какой-то фрукт, способный поднять иммунитет при онкологическом заболевании. Знакомые и нет люди привозили необходимые для лечения лекарства. Воспитанники детских домов присылали свои письма, стихи и рисунки, чтобы ее поддержать. В монастырях во многих странах мира проводили службы, где молились о здравии Заворотнюк.

Родственники актрисы также поблагодарили Покровский монастырь, духовно поддержавший вдовца Петра Чернышова и его дочь.

Ранее стало известно, что «прекрасная няня» узнала о своем диагнозе в 2019 году , когда поехала в Ереван, чтобы представить вместе с телеведущей Анфисой Чеховой ювелирный магазин.

Семья Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
06 июня 2024, 20:58
«Была светлым и добрым человеком». Актриса Голикова утонула на репетиции праздника на воде в Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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Актриса Театра Вахтангова Анастасия Голикова утонула в Санкт-Петербурге во время репетиции праздника на воде. Об этом 360.ru рассказали знакомые артистки.

О ЧП на Большом пруду в Екатерининском парке Санкт-Петербурга сообщила пресс-служба следственного управления по городу.

«В этот момент на нем находились 24 человека. Четырех пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи доставили в больницу, где один из них впоследствии скончался», - уточнили в ведомстве.

Понтон, по данным StarHit , был перегружен в два раза и из-за этого перевернулся. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Погибшей пассажиркой оказалась 28-летняя актриса Анастасия Голикова. На понтоне она занималась подготовкой праздника на воде, посвященного юбилею Александра Пушкина. Об этом 360.ru рассказали знакомые артистки.

«Анастасия была очень светлым человеком, добрым, любящим свое дело. И при этом очень целеустремленным, знающим, чего хочет в жизни», - поделилась приятельница девушки.

Еще одна знакомая Голиковой рассказала, что ее семья уже знает о трагедии. Отец актрисы сейчас едет в Санкт-Петербург, так же у нее осталась мать и сестра.

Гибель актрисы подтвердили в Театре Вахтангова.

«Мы потрясены этой новостью и трагически ранним уходом замечательной актрисы. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память!» - отметили в пресс-службе театра.

Санкт-Петербург Уголовное дело Больницы Театры Полиция
06 июня 2024, 18:30
«Задвигала неугодных». Лидер «Миража» высказался о характере Пугачевой
Global Look Press
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Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала «Страсти».

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала « Страсти ».

«Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов», - отметил Горбашов.

По его словам, Пугачева была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений, которого почитали и боялись.

«Она легко и без всякой жалости „задвигала“ неугодных. В любом случае ее авторитет был непререкаем», - подчеркнул лидер «Миража».

Горбашов выразил сожаление по поводу последних заявлений примадонны насчет россиян. Так, в споре с певцом Стасом Михайловым об уехавших артистах Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.

Песни Музыка Алла Пугачева

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