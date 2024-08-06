«Быть ленивой я не могу себе позволить: мое тело - мой инструмент, и я должна быть стройной и красивой, чтобы нравиться зрителям», - уточнила она.

Артистка отметила, что для поддержания стройности много времени посвящает спорту, включая занятия фитнесом.

«И стараюсь по возможности делать это несколько раз в неделю. Иногда приходится заставлять себя, но что делать», - призналась Подольская.

По словам певицы, она тщательно контролирует свое питание. Когда нужно сбросить вес, артистка соблюдает пост, если он идет в это время, либо не ест после 19:00.

Подольская пояснила, что вне дома также следит за порциями, старается не «заедать» усталость после концертов и репетиций. Несмотря на это, исполнительница подчеркнула, что очень любит поесть, но калорийные блюда употребляет в первой половине дня.

«„Отрываюсь“ на завтраках - ем все, что хочу», - сказала она.

Ранее американская певица Майли Сайрус сильно похудела благодаря строгой диете. Ее рацион состоял из одних овощей и смузи.

Идеальная фигура - не только хорошее здоровье, но и залог успешной карьеры. Таким мнением поделилась в беседе с журналистами « Леди Mail » певица Наталья Подольская.