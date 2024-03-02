Модель Playboy раскрыла странные предпочтения Ди Каприо в сексе

По словам Конингс, с Ди Каприо ее познакомили в закрытом ночном клубе в Лос-Анджелесе. Модель посадили за его столик, где они выпили несколько коктейлей и поцеловались.

«Это было нормально, но определенно не лучшее, что у меня было», - сказала Конингс.

После вечеринки девушка ответила отказом на предложение Ди Каприо поехать к нему домой, и это его очень удивило. Однако артист отнесся к ее решению с уважением. Конингс испугалась сомнительных предпочтений Ди Каприо, о которых узнала от своих приятельниц.

«Одна подруга рассказала, что он не снимал наушники во время секса, чтобы ее не слышать. А другой он даже положил на голову подушку», - заключила модель.

Американский режиссер Мартин Скорсезе ранее назвал Леонардо Ди Каприо одним из величайших актеров в истории кино. За 23 года продюсер поработал с актером над шестью фильмами.