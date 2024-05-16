Модель Дарья Клюкина устроила распродажу своих вещей после рождения ребенка
Блогер модель и бывшая невеста популярного исполнителя Егора Крида Дарья Клюкина после рождения сына решила освободить место в своем гардеробе. Она выставила на продажу несколько вещей и рассказала об этом в своих соцсетях.
Модель родила первенца 18 апреля. Через некоторое время она предложив поклонникам и всем желающим приобрести вещи из своего гардероба. Среди них - элегантные платья стоимостью 126 тысяч рублей и футболки по 26 и 40 тысяч рублей.
Отцом ребенка Клюкиной стал топ-менеджер «Газпром-Медиа» Владимир Чопов. Они сочетались браком в 2019 году.
Ранее поклонники певицы Веры Брежневой заподозрили, что она начала экономить на одежде из-за отсутствия концертов в России. Они отметили, что ее новый наряд выглядит дешево. После начала спецоперации она уехала на Украину , а затем развелась с мужем - продюсером Константином Меладзе.