Модель Бьянка Цензори нарядилась в платье-презерватив

Телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER представили тизер-постер исторического детектива «Плевако», премьера которого запланирована на 2024 год. Сообщение о завершении съемок появилось на сайте телеканала.

Сюжет картины повествует о жизни знаменитого российского адвоката Федора Плевако, которого современники прозвали «московским златоустом». Его роль исполнил народный артист России Сергей Безруков. Сериала создала киностудия «РОК» при поддержке Института развития Интернета (АНО «ИРИ»).

«Кто-то скажет: „Да, он совсем не похож“. А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и главное - есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия», - сказал Безруков.

Главный герой обладает исключительным ораторским талантом и природной смекалкой, благодаря чему успешно защищает своих клиентов в суде. Однако его мир начинает рушиться после того, как в его конторе проводят обыски, а королева воровского мира Сонька Золотая Ручка решает ему отомстить. Кроме того, вспыхнувшие взаимные чувства к чужой жене ставят под угрозу его карьеру и репутацию.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что идея создания сериала возникла у него около 15 лет назад. По его словам, сериал будет интересен абсолютно всей аудитории.

Генеральный продюсер киностудии «РОК» Алексей Учитель подчеркнул, что сериал основан на реальных событиях и показывает личность Плевако как человека, который во многом изменил представление о том, каким может быть адвокат.

«На мой взгляд, и в исторических, и в современных картинах зачастую не хватает людей, на которых мы можем ориентироваться и которыми можем гордиться, а Плевако - именно такой человек», - заявил он.

Съемки сериала проходили в Москве и области. В проекте задействовали более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, а также свыше 2,5 тысячи костюмов.

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