09 апреля 2024, 13:35

Модель Бьянка Цензори нарядилась в платье-презерватив

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Рэпер Канье Уэст и его спутница Бьянка Цензори вновь появились на публике 7 апреля. Модель порадовала поклонников очередным эксцентричным нарядом — прозрачным платьем из латекса, напоминающим презерватив. Белья, по своему обыкновению, Цензори не надела. Фотографии пары опубликовало издание Daily Mail.

Папарацци застали 46-летнего Уэста с 29-летней Цензори в Лос-Анджелесе на свидании. Рэпер надел черную ветровуку и объемные брюки. Глаза он спрятал за черными стеклами очков.

Цензори же надела прозрачное латексное платье, которое дополнила красными гольфами и розовыми босоножками на высоком каблуке. Модель вышла без нижнего белья. Волосы она собрала в аккуратный пучок.

Всего несколько дней назад модель пошла с рэпером в ресторан в одном лифчике и колготках. Интимные места спутнице Уэста пришлось весь вечер прикрывать сумочкой.

Рэпер Канье Уэст и его спутница Бьянка Цензори вновь появились на публике 7 апреля. Модель порадовала поклонников очередным эксцентричным нарядом - прозрачным платьем из латекса, напоминающим презерватив. Белья, по своему обыкновению, Цензори не надела. Фотографии пары опубликовало издание Daily Mail.

Модели Канье Уэст
09 апреля 2024, 13:57
Стали известны предварительные результаты осмотра тела певца Евгения Кунгурова
РИА «Новости»
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Осмотр тела оперного певца Евгения Кунгурова подтвердил версию о его самоубийстве. Специалисты не нашли признаков насильственной смерти, сообщил источник «Известий».

Журналисты выяснили, что на теле не нашли травм, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти артиста. Источник заявил, что в день случившегося Кунгуров отправил жене сообщение с угрозой наложить на себя руки.

Артиста нашли на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. «360» показал дом , где он умер.

У Кунгурова были проблемы со здоровьем, он наблюдался у частного психиатра. Его жена вызвала экстренные службы после того, как получила сообщение о самоубийстве и не смогла дозвониться до супруга. Вместе со спасателями приехали психологи.

Мужчине диагностировали смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу, сообщил Telegram-канал Mash. По неподтвержденной информации, он отказался от лекарств в пользу гипноза.

Музыка Москва Шоу-бизнес
09 апреля 2024, 13:44
Безруков сыграл известного адвоката в новом сериале
Global Look Press
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Телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER представили тизер-постер исторического детектива «Плевако», премьера которого запланирована на 2024 год. Сообщение о завершении съемок появилось на сайте телеканала.

Сюжет картины повествует о жизни знаменитого российского адвоката Федора Плевако, которого современники прозвали «московским златоустом». Его роль исполнил народный артист России Сергей Безруков. Сериала создала киностудия «РОК» при поддержке Института развития Интернета (АНО «ИРИ»).

«Кто-то скажет: „Да, он совсем не похож“. А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и главное - есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия», - сказал Безруков.

Главный герой обладает исключительным ораторским талантом и природной смекалкой, благодаря чему успешно защищает своих клиентов в суде. Однако его мир начинает рушиться после того, как в его конторе проводят обыски, а королева воровского мира Сонька Золотая Ручка решает ему отомстить. Кроме того, вспыхнувшие взаимные чувства к чужой жене ставят под угрозу его карьеру и репутацию.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что идея создания сериала возникла у него около 15 лет назад. По его словам, сериал будет интересен абсолютно всей аудитории.

Генеральный продюсер киностудии «РОК» Алексей Учитель подчеркнул, что сериал основан на реальных событиях и показывает личность Плевако как человека, который во многом изменил представление о том, каким может быть адвокат.

«На мой взгляд, и в исторических, и в современных картинах зачастую не хватает людей, на которых мы можем ориентироваться и которыми можем гордиться, а Плевако - именно такой человек», - заявил он.

Съемки сериала проходили в Москве и области. В проекте задействовали более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, а также свыше 2,5 тысячи костюмов.

Ранее юморист Евгений Петросян дебютировал в кино. Он сыграл главную роль в фильме «Манюня: Приключения в Москве».

Сериалы Россия Актеры
09 апреля 2024, 12:58
Группа Kiss продала права на музыку и образы
Global Look Press
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Американская рок-группа Kiss продала права на музыкальный репертуар и образы, в том числе — легендарный макияж. Им удалось заработать свыше 300 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Американская рок-группа Kiss продала права на музыкальный репертуар и образы, в том числе - легендарный макияж. Им удалось заработать свыше 300 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Покупателем выступила компания Pophouse Entertainment, базирующаяся в Швеции. Теперь у нее есть права на все музыкальные произведения группы и их запоминающиеся сценические образы. Также покупатель сможет создать аватары музыкантов и организовать их выступления в будущем.

В декабре рок-группа Kiss завершила свое мировое турне , которое стартовало в конце января 2019 года. Последний концерт состоялся в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.

Там же музыканты представили свои виртуальные аватары для концертов. Реальных участников группы - Джина Симмонса, Эрика Сингера, Томми Тайера и Пола Стэнли - воспроизвела студия визуальных эффектов Industrial Light & Magic. Новые технологии позволят культовой рок-группе оставаться вечно молодой.

Музыка Шоу-бизнес
09 апреля 2024, 12:35
Покончивший с собой певец Кунгуров страдал от психического расстройства
РИА «Новости»
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Оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров, который неожиданно ушел из жизни накануне вечером, имел проблемы с психикой и неоднократно проходил лечение в специализированных учреждениях. Только в прошлом году артист трижды обращался за помощью в психиатрические клиники, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, врачи диагностировали у певца смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу. Кунгуров страдал от чувства тревоги, апатии, раздвоения личности и расстройства сознания. После выписки он отказался от медикаментов и предпочел им работу с гипнологами и остеопатами.

Трудности с психическим здоровьем начались у певца примерно десять лет назад. Он страдал от депрессии, которая усугублялась алкогольной зависимостью. В 2015 году Кунгуров обратился к психиатру, который назначил ему лекарственные препараты, но спустя некоторое время артист прекратил их прием.

Кроме психических расстройств, у Кунгурова были и другие проблемы со здоровьем - он консультировался у онколога.

Певец Сергей Пенкин заявил, что его шокировала гибель звезды шоу «Голос». Он рассказал о последней встрече с Кунгуровым.

Музыка Шоу-бизнес Депрессия

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