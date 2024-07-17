17 июля 2024, 05:42

Модель Бьянка Цензоре оголила грудь на публике

Freepik
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Супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори в очередной раз шокировала публику своим откровенным нарядом, появившись на улице в розовых трусах и прозрачном топе. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Супруга музыканта направлялась в салон красоты Melrose Tanning Company в Лос-Анджелесе.

Окружающие смогли лицезреть ее голую грудь, которая виднелась сквозь прозрачный топ. Наряд модели дополняли остроносые туфли со змеиным принтом и зеленая бейсболка.

Цензоре неоднократно появлялась на публике в откровенных нарядах, но на этот раз, вероятно, зашла слишком далеко, отметило издание.

Потенциально ее вид могут расценить как непристойное обнажение в общественном месте в соответствии с законодательством Калифорнии. Причем в случае назначения максимального наказания ей может грозить до шести месяцев окружной тюрьмы, штраф в размере до тысячи долларов и обязательная регистрация в качестве сексуального преступника как минимум на 10 лет.

Ранее Цензори появилась на публике в мужских бежевых трусах и микробюстгальтере на внушительной груди во время посещения кинотеатра в Лос-Анджелесе.

Фото США Канье Уэст Бьянка Цензори
17 июля 2024, 03:09
Отель Софии Ротару в Крыму пришел в запустение
РИА «Новости»
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Принадлежащий Софии Ротару клубный отель «Вилла София», который стоит на набережной Ялты, пришел в запустение. О судьбе недвижимости украинской певицы сообщил сайт kp.ru.

После начала спецоперации Ротару прекратила гастролировать и переехала в свой особняк в киевском районе Конча-Заспа. Позже она уехала в Италию и начала распродавать свою недвижимость в России.

Вот только отель «Вилла София», ночь в котором когда-то стоила от 15 тысяч рублей, никто не покупает. Сын Ротару Руслан Евдокименко выставил мини-гостиницу за 25 миллионов евро.

Сейчас самая дорогая гостиница в Ялте постепенно приходит в запустение и уже выглядит сильно заброшенной. На стенах отеля появилось много трещин. Кроме того, упал бордюр, а железный замок затянуло паутиной.

Ранее общественники обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изъять особняк певицы Софии Ротару в Крыму. Его стоимость оценили в два миллиарда рублей.

Отели Крым Недвижимость Шоу-бизнес София Ротару
17 июля 2024, 02:53
Звезда Tik-Tok умерла в 10 лет
РИА «Новости»
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В Канаде умерла 10-летняя девочка, которая прославилась в Tik-Tok под именем Bella Brave. О случившемся рассказала мать ребенка Кайла в аккаунте звезды.

«Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота. Она мирно ушла из жизни в наших объятиях», - написала она.

Несколько дней назад врачи ввели ребенка в медикаментозную кому из-за заражения вирусной инфекцией легких. Через несколько дней девочка скончалась от осложнений болезни. У нее был ряд заболеваний, включая карликовость.

В 2023 году звезда соцсетей перенесла операцию по пересадке кишечника. Пользователи Сети полюбили девочку за вдохновляющие ролики. За аккаунтом Bella Brave следили минимум семь миллионов человек.

Канада Соцсети Блогеры
17 июля 2024, 02:21
Звезда «Холопа» Бикович признался, что фотографируется с фанатами даже в туалете
РИА «Новости»
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Актер Милош Бикович пообщался с журналистами на фестивале VK Fest в Лужниках. Он рассказал в каких случаях может отказать поклонникам в просьбе сделать совместное фото, сообщил Пятый канал.

«Первый - это если я со своим ребенком. У меня на это нет времени, это время не принадлежит даже мне, оно принадлежит ребенку и я не имею права его отнимать», - отметил Бикович.

Также актер не фотографируется, если разговаривает по телефону или опаздывает. При этом он не отказывает, если просьба о фото поступила в туалете аэропорта или ресторана. Но звезда «Холопа» добавил, что еще не готов фотографироваться с поклонниками в церкви.

Актер Милош Бикович ранее показал редкие фотографии с семьей. На кадрах он гулял со своей женой Иваной Малич и маленьким сыном. Артист впервые сообщил о том, что станет отцом в сентябре 2023 года.

Фото Дети Актеры
17 июля 2024, 00:47
Мария Голубкина впервые назвала Андрея Миронова своим настоящим отцом
РИА «Новости»
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Советская и российская актриса театра и кино Мария Голубкина призналась, что ее отчим Андрей Миронов в действительности является ее биологическим отцом. Об этом сообщило издание Life.

«У меня нет отчима, это мой отец. В прямом смысле, в биологическом. Для меня это не проблема, я с детства знала, что это мой отец», - заявила она.

По словам актрисы, ей приписывали в качестве отцов актеров Алексея Баталова и Николая Досталя, но если выбирать на кого она больше похожа, то все же на Миронова.

Голубкина также рассказала о взаимоотношениях с сестрой Марией Мироновой, но не объяснила, почему у них разные фамилии. Последняя является дочерью актера от брака с Екатериной Градовой.

Актриса отметила, что в старших классах они вместе учились, но не общались. Впервые они серьезно поговорили, когда были в возрасте около 26 лет. Тогда они одновременно развелись с мужьями. Голубкина снимала у сестры квартиру.

Кроме того, их матери постоянно сравнивали сестер, ставили их друг другу в пример. Сейчас же дети сестер общаются и видятся.

Ранее продюсер Александр Толмацкий раскритиковал Евгения Петросяна за позднее отцовство , назвав юмориста и его жену Татьяну Брухунову безответственными родителями.

Семья Актеры

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