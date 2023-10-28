Многодетная актриса Мария Зубарева умерла в 31 год

Зрители запомнили Зубареву после выхода на экраны фильма под названием «Мордашка». В нем актриса сыграла супругу автомеханика-альфонса в исполнении Дмитрия Харатьяна.

А после в ее карьере был также один из самых популярных отечественных сериалов «Мелочи жизни», который принес ей славу. В этом проекте ей досталась роль учителя русского языка Марии Кузнецовой. Правда, закончить съемки в этом сериале она не смогла из-за плохого самочувствия, хотя она старалась не обращать внимание на это внимание.

Врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, отметив, что на это повлияли тяжелые роды. До этого времени Мария Зубарева побывала замужем дважды. Ее первым супругом был музыкант Борис Кинер, вторым - режиссер Игорь Шавлак.

Съемки в последних сценах «Мелочей жизни» Забурева проводила уже лежа. После смерти артистки, сценаристы поменяли сюжет, прописав гибель ее персонажа в ДТП.