28 октября 2023, 00:48

Многодетная актриса Мария Зубарева умерла в 31 год

РИА «Новости»
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Актриса театра и кино Мария Зубарева могла бы построить блестящую карьеру, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Артистка умерла от рака на 32 году жизни, сообщил Пятый канал.

Зрители запомнили Зубареву после выхода на экраны фильма под названием «Мордашка». В нем актриса сыграла супругу автомеханика-альфонса в исполнении Дмитрия Харатьяна.

А после в ее карьере был также один из самых популярных отечественных сериалов «Мелочи жизни», который принес ей славу. В этом проекте ей досталась роль учителя русского языка Марии Кузнецовой. Правда, закончить съемки в этом сериале она не смогла из-за плохого самочувствия, хотя она старалась не обращать внимание на это внимание.

Врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, отметив, что на это повлияли тяжелые роды. До этого времени Мария Зубарева побывала замужем дважды. Ее первым супругом был музыкант Борис Кинер, вторым - режиссер Игорь Шавлак.

Съемки в последних сценах «Мелочей жизни» Забурева проводила уже лежа. После смерти артистки, сценаристы поменяли сюжет, прописав гибель ее персонажа в ДТП.

Сериалы Актеры
28 октября 2023, 05:51
Александр Петров показал молодую жену в бикини на отдыхе
РИА «Новости»
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Актер Александр Петров не так давно женился на малознакомой девушке по имени Виктория. После свадьбы влюбленные отправились отдыхать, о чем звезда сериала «Полицейский с Рублевки» сообщил в соцсетях. Там он показал видео со своей избранницей.

На кадрах Виктория плавала в бассейне под открытым небом. В конце ролика девушка выпрыгнула из воды, демонстрируя свою фигуру в бикини. Под Видео Петров написал строчки из стихотворения.

«Просто будь на пути к себе. И когда-нибудь станешь прекрасным. Вопреки своей судьбе», - гласила подпись.

Подписчики актера отметили, что он сделал правильный выбор, назвав его жену очень красивой.

«Саша, будь счастлив», - пожелали ему в комментариях.

Петров женился на Виктории в сентябре. Тогда он рассказал, что связать себя узами брака решил спустя всего несколько встреч с девушкой.

Александр Петров
28 октября 2023, 04:16
Галкина заметили на Кипре без Пугачевой
РИА «Новости»
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Алла Пугачева исчезла после своего отъезда из Израиля. Слухи о том, что она переехала на Кипр пока не нашли подтверждения. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

На Кипре заметили супруга Примадонны Максима Галкина* с дочерью Лизой. Юморист с ребенком находились в аэропорту Кипра, но жены и сына с ними не было.

«В городе их тоже никто до сих пор не заметил», - рассказала журналистам жительница Лимассола.

Слухи о том, что звездная чета приобрела апартаменты в самом дорогом небоскребе города , тоже могут быть преувеличены. По словам местных жителей, риэлторы не стали бы рисковать карьерой, рассказывая о своих богатых клиентах.

Раннее поклонники заподозрили разлад между Пугачевой и Галкиным *. Юморист в последние месяцы проводит мало времени с семьей, предпочитая колесить по миру с гастролями. А во время выступления в Польше он исполнил грустную песню, которая начиналась со слов «Кончилась любовь».

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Музыка Алла Пугачева Максим Галкин
28 октября 2023, 02:04
Дочь Боярского впервые снялась обнаженной в постельной сцене
РИА «Новости»
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Российская актриса и дочь известного актера Михаила Боярского Елизавета раньше не снималась в откровенных сценах. Однако не так давно она решилась на такой образ на съемках нового сериала «Цикады», сообщило издание Woman.ru.

В новом проекте «Кинопоиска» зрителям расскажут о взаимоотношениях отцов и детей. Согласно сериалу, взрослые не представляют, чем могут жить их дети, они вовлечены в свои проблемы и заботы. И только когда происходит трагедия, выясняется, что у детей полно секретов.

Боярская согласилась на задумку режиссера и появилась в постельной сцене. По сценарию ее героиня занимается любовью со своим мужем, а потом поворачивается спиной и идет к окну.

Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова провела фотосессию обнаженной в душе. Откровенный снимок 40-летняя певица показала в социальных сетях. В сентябре Седокова спровоцировала слухи о расставании с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

Сериалы Актеры Михаил Боярский
27 октября 2023, 22:54
Shaman рассказал о помощи Михаила Круга в начале карьеры
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) почтил память известного шансонье Михаила Круга во время гастролей в Твери, возложив на его могилу цветы. По словам молодого человека, он многим обязан легендарному исполнителю, сообщил Пятый канал.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) почтил память известного шансонье Михаила Круга во время гастролей в Твери, возложив на его могилу цветы. По словам молодого человека, он многим обязан легендарному исполнителю, сообщил Пятый канал.

Как отметил Shaman, Михаил Круг ему очень помог. Свой творческий путь Ярослав Дронов начинал в ресторане города Новомосковска. Посетители заведения часто заказывали у него разные песни, среди которых были композиции Круга.

Ранее певец поделился своими впечатлениями от исполнения гимна России вместе с президентом страны Владимиром Путиным 30 сентября 2022 года. Он отметил, что выступление с главой государства на Красной площади стало значимым событием. При этом Shaman подчеркнул, что этот момент останется в его сердце на всю жизнь.

Также Shaman заявил о планах сделать кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май».

Артист назвал эту композицию одной из знаковых в репертуаре солиста группы Юрия Шатунова.

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