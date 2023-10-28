Многодетная актриса Мария Зубарева умерла в 31 год
Актриса театра и кино Мария Зубарева могла бы построить блестящую карьеру, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Артистка умерла от рака на 32 году жизни, сообщил Пятый канал.
Зрители запомнили Зубареву после выхода на экраны фильма под названием «Мордашка». В нем актриса сыграла супругу автомеханика-альфонса в исполнении Дмитрия Харатьяна.
А после в ее карьере был также один из самых популярных отечественных сериалов «Мелочи жизни», который принес ей славу. В этом проекте ей досталась роль учителя русского языка Марии Кузнецовой. Правда, закончить съемки в этом сериале она не смогла из-за плохого самочувствия, хотя она старалась не обращать внимание на это внимание.
Врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, отметив, что на это повлияли тяжелые роды. До этого времени Мария Зубарева побывала замужем дважды. Ее первым супругом был музыкант Борис Кинер, вторым - режиссер Игорь Шавлак.
Съемки в последних сценах «Мелочей жизни» Забурева проводила уже лежа. После смерти артистки, сценаристы поменяли сюжет, прописав гибель ее персонажа в ДТП.