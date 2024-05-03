«Много чернухи и желтухи». Ивлеева дала первое интервью после истории с «голой вечеринкой»

«Поговорили по душам с Андреем, завтра увидимся!» - написала она под тизером грядущего выпуска.

В нарезке видео - вырванные из контекста цитаты Ивлеевой, в которых есть намеки на обыски, отношение к президенту России Владимиру Путину, поездку в Донбасс и многое другое.

Ивлеева исчезла с публичного радара после скандала с «голой вечеринкой». Телеведущая удалила из соцсети все фотографии и видео. Через неделю после суда, где ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, блогер подчистила контент в двух аккаунтах, на которые подписаны в общей сложности больше 25 миллионов человек.