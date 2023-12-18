18 декабря 2023, 01:33

«Мне жалко только Аллу». Садальский пожалел Пугачеву из-за проблем с финансами

РИА «Новости»
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Актер Станислав Садальский прокомментировал новости о падении доходов звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.  Свое мнение он высказал в беседе с aif.ru.

«Российские артисты нигде не нужны, кроме как в России. Мне жалко только Аллу в этой ситуации», - отметил артист.

По его словам, Галкину* нигде в мире не удастся собрать столько зрителей, сколько их было на концертах в РФ. Садальский заявил, что всегда считал шоумена глупым человеком.

Ранее Галкин* выступил в Европе на юбилее латвийского миллионера Юлия Круминьша. Юморист безуспешно пытался исполнить песню на латышском языке, но с треском провалился , хотя ему подпевала Лайма Вайкуле.

Позднее Алла Пугачева сообщила, что они с супругом приехали в Израиль на юбилей друга, музыканта Андрея Макаревича*. Галкин* также подтвердил возвращение в ближневосточное государство.

*признан иностранным агентом на территории России

Алла Пугачева Актеры Максим Галкин
18 декабря 2023, 02:47
Скончался актер из фильма «Такси» Бернар Детуш
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Французский актер Бернар Детуш скончался на 64-м году жизни. Зрители запомнили его по фильму «Такси». О смерти актера сообщило его агентство Séquence Sud в соцсетях.

Детуш отметил свой 63-й день рождения две недели назад, в агентстве не указали причину смерти.

Актер снимался в трех фильмах франшизы «Такси», пропустив вторую часть. В фильмографии Детуша - комедия «Секс-инженеры», сериал Люка Бессона «Без ограничений» и ряд других работ.

Агентство выразило соболезнования родным и близким актера и отметило, что Детуш одинаково ярко смотрелся и на большом и на малом экране.

Накануне стало известно о кончине американского актера Джека Аскельрода. Он играл в сериалах «Династия», «Клиника» и «Офис», «Декстер», а также в «Трансформерах» и «Одиноком рейнджере».

Сериалы Фильмы Такси Актеры
18 декабря 2023, 00:47
Костомаров впервые после ампутации конечностей станцевал на льду перед зрителями
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров снова вышел на лед, он выступил в юбилейном шоу Ильи Авербуха в паре со своей супругой Оксаной Домниной. Фигурист поблагодарил всех, кто поддерживал его в нелегкий период его жизни.

«Жизнь несет нам тяжелые испытания, но если с вами рядом близкий и родной человек, то имеет смысл идти дальше и жить дальше», - отметил олимпийский чемпион.

Авербух рассказал, что Костомаров продолжит выступать и что тот сам хотел вернуться на лед после ампутации стоп и кистей. Именно Костомаров предложил номер, который увидели зрители шоу, написал Telegram-канал Shot.

Также артист станцевал со своей партнершей Татьяной Навкой. Они исполнили программу «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх.

СМИ пристально следили за реабилитацией Романа Костомарова, показывали его первые шаги на протезах и тренировки на льду. Фигурист рассказал поклонникам, что «будет большое кино» про него, и предложил придумать название.

Спортсмены Фигурное катание Илья Авербух Роман Костомаров
17 декабря 2023, 20:59
Мало платят. Дочь Иосифа Пригожина призналась, что подрабатывает в такси
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Модель Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина, призналась, что подрабатывает в службе такси. Об этом она рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Девушка сообщила, что для нее важно иметь собственный доход, несмотря на заработок супруга, который может ее обеспечить. Даная, которая трудится по графику семь/ноль, пожаловалась, что в такси мало платят.

«Начинаешь зарабатывать 100 тысяч - мало, хочешь 150. 150 зарабатываешь - тебе мало, хочешь больше», - заключила Пригожина.

Ранее девушка рассказала, что решила довериться хирургам и сделать пластическую операцию. После рождения ребенка у Данаи сформировался втянутый рубец и складки, что доставляет ей сильный дискомфорт и мешает спортивным нагрузкам.

В октябре дочь продюсера перенесла микроинсульт. К причинам Даная отнесла стрессы и последствия аварии шестилетней давности.

Такси Иосиф Пригожин
17 декабря 2023, 03:25
Актер Рузиль Минекаев из «Слова пацана» опроверг сообщения о своей смерти
РИА «Новости»
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Российский актер Рузиль Минекаев, сыгравший в сериале «Слово пацана» роль Адидаса-младшего, опроверг сообщения о своей смерти. В Telegram-канале актер разместил короткое видео, на котором подтверждает, что жив и «пьет чай в Москве».

Ранее в СМИ появилась информация, что сыгравший Адидаса-младшего Минекаев умер в больнице. Актер назвал эту новость фейком. На видео Минекаев отметил, что жив и здоров.

«Если что, я не умер», - подчеркнул актер.

Рузиль Минекаев родился в Татарстане в 1999 году. На его счету работа в кино и на телевидении. Актер снимался в картинах «Уличное правосудие», «Подслушано в Рыбинске», «Напарники», «Смычок».

Сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев назвал хайпом сообщения СМИ о подростковых преступлениях, якобы совершенных под влиянием этого проекта. Съемочная группа готова подать в суд на некоторые средства массовой информации.

Сериалы Актеры

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