«Мне жаль, прости меня». Натали презентовала первую песню после смерти мужа

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«Я люблю тебя, мне жаль, прости меня. Я так благодарю тебя, благодарю тебя», - говорится в тексте композиции.

Поклонники высоко оценили релиз, назвав его «Суперхитом».

«Шикарно, песня хорошая и визуально очень красивый клип», «Хит! С возвращением, мы по вам соскучились», «Классный трек, с глубоким смыслом, хотя и танцевальный», - написали фанаты.

Один из подписчиков артистки объяснил, что Хоопонопоно является древней гавайской практикой прощения. Ее главная идея - принять ответственность за все происходящее в жизни.

Муж Натали свел счеты с жизнью в июле прошлого года. Его тело нашли на козырьке дома в Москве.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.