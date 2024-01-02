«Мне открыли глаза». Киркоров пожаловался на врагов

«Этот год очень расставил многое на свои места, раскрыл глаза на многих: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», - написал Киркоров.

Певец добавил, что жизнь была бы неинтересной, если бы в ней все было спокойно и позитивно. Он выразил уверенность, что в трудных ситуациях люди начинают «ценить самые элементарные вещи».

Ранее стало известно, что выступления Киркорова вырезали изо всех новогодних программ , в том числе, из «Песни года», после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. В частности, в эфир не пустили его совместный номер с певицей Люсей Чеботиной, а также сцены, где певец вместе с другими участниками концерта исполнил легендарную композицию «Песня остается с человеком».

В конце декабря появилась информация, что Киркорова и Лолиту убрали из главного новогоднего концерта «Зимнее Show». Об этом сообщило издание kp.ru.

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