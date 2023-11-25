Фигуристка поделилась подробностями обучения, отметив, что вначале ей было трудно танцевать на высоких каблуках. Но они ее «никогда не смущали».

Заняться интересным делом она смогла только после завершения международных соревнований, а до этого у нее просто не было времени. По мнению спортсменки, это очень женственное занятие и без какой-либо пошлости.

«Мне очень нравится, это очень женственно. Сейчас я занимаюсь этим периодами. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время», - заявила Трусова.

Ранее фигуристка Алина Загитова презентовала собственную коллекцию одежды в торговом центре «Авиапарк». Она призналась, что давно хотела сделать свой бренд и занялась этим делом еще два года назад. В ее коллекции такие предметы гардероба, как футболки, худи, кепки и брюки, причем в различной цветовой гамме. На каждый предмет одежды нанесли надпись на японском языке «Верь в себя».