25 января 2024, 02:02

«Мне никто не мешает». Лолита впервые объяснилась перед поклонниками на фоне бойкота

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Лолита Милявская, чьи концерты начали массово отменять после появления звезды на «голой» вечеринке, решила посвятить себя семье на фоне внезапного отпуска. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Бог всегда дает именно то испытание, которое нужно тебе в это время. Мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей», - сказала артистка.

Также певица пообещала не терять связь с поклонниками. Она отметила, что будет регулярно рассказывать о своей жизни в социальных сетях.

«Поскольку из моей жизни ушли концерты, и я не могу взять на себя эту функцию, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально вас и обновлять себя на этой странице», - сказала певица.

Ранее Лолита отреагировала на упреки в свой адрес из-за публикации, датированной 2019 годом, в которой она поздравила президента Украины Владимира Зеленского с вступлением в новую должность. По ее словам, интерес к посту стал результатом работы украинской стороны.

Семья Концерты Лолита Милявская
24 января 2024, 16:04
Уехал «пережидать бурю». Киркоров после «голой» вечеринки снял стресс на концерте Мадонны в США
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист России Филипп Киркоров уехал за границу, чтобы «переждать бурю» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Как певец снимает стресс — рассказала Екатерина Малашенко в стриме «360».

Накануне Киркорова заметили на концерте Мадонны в Соединенных Штатах. Певец появился около Madison Square Garden, где проходило шоу. В то же время в СМИ появились материалы с заголовками, что после «голой» вечеринки Киркоров отправился переживать и пережидать за океан.

По социальным сетям разлетелись фото с певцом, на которых видна площадка, где выступала Мадонна. Кадры сделали перед концертом. В руках у короля российской поп-сцены запечатлели пакеты с мерчем Мадонны.

В начале января Киркоров выступил в Chalet Berezka в Дубае. В то же время там проходил фестиваль «Жара Fest». Народного артиста России на мероприятие не пригласили.

США Филипп Киркоров Концерты
24 января 2024, 12:05
Защита Блиновской обжалует решение суда об аресте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Защита блогера Елены Блиновской обжалует ее перевод в СИЗО. Об этом РИА «Новости» заявила адвокат Наталия Сальникова.

По ее словам, арест - суровая и исключительная мера наказания, для которой требуются определенные основания.

«Мы обжалуем это решение. Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна», - подчеркнула адвокат.

Юрист добавила, что защита не видит оснований для перевода Блиновской с домашнего ареста на заключение в СИЗО.

«Королеву марафонов» поместили в камеру следственного изолятора после организованной ею вечеринки, в которой приняли участие 15 человек, в том числе подруга, проходящая свидетелем по делу. Блогера обвинили в том, что она нарушила правила домашнего ареста, сообщил RT. Суд постановил перевести ее в СИЗО на три месяца - до 26 апреля.

По словам адвоката Блиновской, она и ее подзащитная только после вечеринки узнали, что гостья мероприятия проходила свидетелем по делу. Сальникова добавила, что перевод блогера в СИЗО стал для нее неожиданностью.

Суд Адвокаты Блогеры СИЗО Аресты Задержание блогера Елены Блиновской
24 января 2024, 03:59
Экс-продюсер Лепса рассказал, куда пропал Валерий Леонтьев
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певец Валерий Леонтьев теперь живет в США, где давно купил недвижимость. Об этом сообщил бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский в беседе с News.ru.

По его словам, певец принял решение осторожно вести себя после событий в феврале 2022 года и никак не комментировать политические события.

«Валерий Яковлевич в Америке. У него там давным-давно недвижимость. Он, будучи человеком осторожным, вероятно, посчитал, что в этой ситуации может себе позволить отсидеться в тихой гавани „действительно тихо“», - заявил Кобылянский.

Ранее стало известно, куда пропал актер Гоша Куценко и почему долго не появлялся на публике. Как отмечал сам артист, Первый канал внес его в черный список и шоумен не может работать там, а это одна из самых известных платформ в России. Также знаменитость сам решил покончить с актерской деятельностью и ушел в режиссуру. Однако от съемок Куценко совсем отказываться не стал и иногда играет в театре, но только на таких ролях, которые его «цепляют».

США Музыка
24 января 2024, 01:42
Концерт Лолиты отменили в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в городе Раменском в Московской области. Мероприятие должно было состояться 15 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Зов Народа».

«Концерт Лолиты Милявской в ДК „Сатурн“ отменен, продажа билетов остановлена. Зрители оповещены о способах возврата билетов», - сказано в публикации.

Ранее еще один концерт Милявской отменили в Новосибирске. Артистка должна была выступить с шоу, посвященном своему 60-летию. Музыкальное событие могло состояться 31 марта. Купившим билеты фанатам рекомендовали сдать их, чтобы получить деньги назад.

Шквал критики посыпался на Лолиту после ее появления на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды. Артистка выполнила условие и пришла в соответствующем наряде.

Концерты Блогеры Лолита Милявская Раменское

Новости по теме