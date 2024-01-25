«Мне никто не мешает». Лолита впервые объяснилась перед поклонниками на фоне бойкота

«Бог всегда дает именно то испытание, которое нужно тебе в это время. Мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей», - сказала артистка.

Также певица пообещала не терять связь с поклонниками. Она отметила, что будет регулярно рассказывать о своей жизни в социальных сетях.

«Поскольку из моей жизни ушли концерты, и я не могу взять на себя эту функцию, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально вас и обновлять себя на этой странице», - сказала певица.

Ранее Лолита отреагировала на упреки в свой адрес из-за публикации, датированной 2019 годом, в которой она поздравила президента Украины Владимира Зеленского с вступлением в новую должность. По ее словам, интерес к посту стал результатом работы украинской стороны.