12 июля 2024, 12:42

«Мне нельзя!» Долину напугал букет поклонницы

Global Look Press
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Певица Лариса Долина не приняла букет цветов на концерте во время «Курчатов феста» в Челябинске. Об этом сообщили журналисты kp.ru.

По данным издания, поклонница подошла близко к сцене и протянула певице собранные в букет алые розы и белые лилии. Нагнувшись, Долина резко передумала брать цветы и подтолкнула их обратно к фанатке.

Артистка объяснила женщине, что из-за аллергии вынуждена отказаться от подарка.

«Там лилии. Простите. Лилии мне нельзя!», - сказала Долина.

Затем она рассмеялась и посоветовала передать цветы коллеге - пианисту, вокалисту и композитору Олегу Аккуратову.

Он принял цветы, заявив, что аллергии у него нет.

Недавно продюсер Евгений Морозов рассказал, что Долина - единственная выстоявшая конкурентка певицы Аллы Пугачевой. По его словам, артистка всегда активно дерзила Примадонне.

Концерты Челябинск Шоу-бизнес
12 июля 2024, 12:45
«Непонятно, для чего работаем». Тодоренко пожаловалась на усталость и улетела из России
Global Look Press
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Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов улетели в отпуск с детьми. Об этом блогер рассказала в социальной сети Instagram*.

Тодоренко недавно вернулась из длительной командировки в Китай. По ее словам, она еще не успела адаптироваться, как ей вновь пришлось лететь за границу.

«У меня, честно, не было сил куда-либо отправляться после командировки. Непонятно, для чего и для кого тогда мы с мужем работаем, если после работы лежим как овощи», - призналась она.

Тодоренко подчеркнула, что, несмотря на усталость, все же отправилась на отдых ради детей.

«Семья - самый большой для нас мотиватор! Поэтому было решено отправиться на Мальдивы», - поделилась артистка.

Недавно Тодоренко рассказала о завещании, которое составил Топалов. По словам телеведущей, сначала она испугалась до обморока, но потом поняла его мотивы.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отдых Дети Семья Отпуск Блогеры Регина Тодоренко
12 июля 2024, 11:49
«Мы — михайловцы». Дочь Юлии Началовой рассказала, в какой вуз поступила
Global Look Press
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Дочь покойной певицы Юлии Началовой будет учиться во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Об этом девушка рассказала в социальной сети Instagram*.

«С сегодняшнего дня мы - михайловцы. ВГИК. Счастье», - написала она.

Судя по публикации, дочь артистки поступила на курс к 79-летнему народному артисту России Александру Михайлову. Мастер известен по таким фильмам, как «Любовь и голуби» и «Мужики».

Дочь Началовой хорошо сдала ЕГЭ по нужным для поступления в вуз предметам. В частности, ей удалось набрать 100 баллов по литературе и 97 баллов по русскому языку. Затем девушка справилась со всеми вступительными этапами во ВГИК и ее зачислили на первый курс.

Весной дочь артистки выступила в Кремле с итальянским певцом Энцо Гинацци. Она вышла на сцену в элегантном черном платье с аккуратной прической и вечерним макияжем.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Вузы Дети Театры Юлия Началова
12 июля 2024, 11:24
«Я прима-балерина всея Руси». Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд
Global Look Press
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Балерина Анастасия Волочкова намерена добиться от Пенсионного фонда положенных ей выплат. Артистка сообщила журналистам «Московского комсомольца», что подала иск в Мещанский суд на ПФР, который потерял 15 лет ее трудового стажа.

Балерина Анастасия Волочкова намерена добиться от Пенсионного фонда положенных ей выплат. Артистка сообщила журналистам «Московского комсомольца» , что подала иск в Мещанский суд на ПФР, который потерял 15 лет ее трудового стажа.

Артистка пояснила, что уже 10 лет должна получать пенсию, так как российские балерины уходят на заслуженный отдых в 38 лет, а ей сейчас - 48. В общей сложности ее трудовой стаж составляет 30 лет, но в Пенсионном фонде зафиксировали только 15 лет.

По словам Волочковой, Большой театр украл у нее этот стаж. Ей выдали там фальшивую трудовую книжку, серийный номер которой не совпадает с действительностью.

«Я хочу вам сказать, что я прима-балерина всея Руси, как бы смешно это не звучало. Я - главная балерина страны! Меня дети с 5 лет знают лично и любят. Я служу российскому балету», - заявила она.

Волочкова подчеркнула, что она - патриот, танцует в любимой стране, приглашает на свои выступления семьи участников СВО, но пенсию получить не может. При этом размер выплат она не знает.

Балерина отметила, что решила обратиться в суд не из-за денег, а из принципа.

«Я умею отстаивать не только свои интересы, но и тех людей, которые, может быть, не обладают известностью», - уточнила Волочкова.

На днях экс-танцор балета, педагог Николай Цискаридзе заявил, что благодаря ему Волочкова получила такую популярность. Он помогал ей организовать переезд из Петербурга в Москву и устроиться в Большой театр.

Пенсия Театры Анастасия Волочкова
12 июля 2024, 04:58
Дочь Брюса Уиллиса оголила грудь перед продавщицей в магазине
РИА «Новости»
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Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, 32-летняя модель Скаут Уиллис оголила грудь в магазине одежды в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание The Sun.

Журналисты показали фото, которые сняли папарацци, заметившие переодевающуюся Уиллис. Женщина разделась прямо перед продавщицей. На всех кадрах она была в разной одежде, но всегда в одних и тех же розовых босоножках на высокой платформе.

«Дочь Брюса Уиллиса, Скаут Уиллис, облачилась в разные наряды, включая серые и черные узорчатые брюки и белую футболку», - подписали один из снимков авторы.

Ранее актриса Кристина Асмус показала откровенный снимок в соцсетях. Артистка сфотографировалась во время отдыха на Бали. Она встала около водопада в мокрой одежде. Ее блузка была полупрозрачной и обтянула все туловище. Благодаря этому можно было заметить форму груди актрисы.

США Магазины Брюс Уиллис

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