«Мне нельзя!» Долину напугал букет поклонницы
Певица Лариса Долина не приняла букет цветов на концерте во время «Курчатов феста» в Челябинске. Об этом сообщили журналисты kp.ru.
По данным издания, поклонница подошла близко к сцене и протянула певице собранные в букет алые розы и белые лилии. Нагнувшись, Долина резко передумала брать цветы и подтолкнула их обратно к фанатке.
Артистка объяснила женщине, что из-за аллергии вынуждена отказаться от подарка.
«Там лилии. Простите. Лилии мне нельзя!», - сказала Долина.
Затем она рассмеялась и посоветовала передать цветы коллеге - пианисту, вокалисту и композитору Олегу Аккуратову.
Он принял цветы, заявив, что аллергии у него нет.
Недавно продюсер Евгений Морозов рассказал, что Долина - единственная выстоявшая конкурентка певицы Аллы Пугачевой. По его словам, артистка всегда активно дерзила Примадонне.