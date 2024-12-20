«Мне не хватало секса». Натан оправдался за измену с Лерчек

По словам артиста, они с женой разошлись уже как шесть лет. Он признался, что все это время вел себя так, что разочаровывал супругу, разбил ей сердце, поэтому она потеряла к нему интерес. Их отношения зашли в тупик, но он не смог сесть и просто поговорить с женой до поездки на остров.

«Если ты хочешь быть мужиком и не потерять в себе мужика, то ты должен выяснить эту ситуацию, подойти к жене и прямо сказать: „Любимая, мне не хватает секса. Давай-ка этот вопрос решим“», - заявил он.

Певец признал, что он просто струсил в этой ситуации. По его словам, отношения с Чекалиной на проекте - это как две больные души поддержали друг друга.

Артист заявил, что хочет вымолить прощение у жены и сохранить семью. Сейчас они вместе ходят к психологу.

Ранее Чекалина призналась, что ей стыдно за интрижку с рэпером.

Певец Natan (Натан Миров) оказался в центре скандала после шоу «Звезды в джунглях» из-за романа с разведенной блогершей Валерией Чекалиной, поэтому попытался оправдать свою измену нехваткой секса с женой.

Рэпер рассказал о том, что произошло в шоу «Сессия» в «VK Видео».