01 июля 2024, 13:59

«Мне надо тишину». Кудрявцева прошлась по мужу в эфире

Global Look Press
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Телеведущая Лера Кудрявцева в ответ на претензии своего мужа Игоря Макарова рассказала о его привычках, с которыми ей приходится мириться в совместной жизни. Споры между парой попали в эфир программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Телеведущая Лера Кудрявцева в ответ на претензии своего мужа Игоря Макарова рассказала о его привычках, с которыми ей приходится мириться в совместной жизни. Споры между парой попали в эфир программы « Звезды сошлись » на телеканале НТВ.

Супруг телеведущей пожаловался, что жена часто убирает еще недопитые чашки кофе или выключает телевизор, когда он слушает его фоном.

«Лерка обычно любит поспорить. У нее всегда своя правда», - поделился Макаров.

Кудрявцева не стала отмалчиваться и ответила супругу, что ей не нравится в нем.

«Во-первых, вечно включен телевизор. Вот он включит и пошел. Его нет, ему вообще это не надо, ему надо фоном. А меня этот фон раздражает, мне надо тишину. И я выключу, он придет и включит. Чашки вечно стоят - я мою. Обувь везде, я ее собираю», - рассказала телеведущая.

Она уточнила, что муж оставляет на зеркале брызги от зубной пасты, которую выдавливает с середины тюбика. Кроме того, по словам Кудрявцевой, ее супруг любит достать нужную футболку из середины стопки, разбросав остальные вещи.

«Ты, кстати, очень занудный. Вот это занудство Девы - будет гундеть на одну тему на протяжении суток», - добавила телеведущая.

Ранее Кудрявцева и певица Наташа Королева устроили скандал в эфире. Артистка даже швырнула насадку для микрофона в телеведущую.

Скандалы Лера Кудрявцева Шоу-бизнес
01 июля 2024, 14:30
Земфира анонсировала тур по Европе
Global Look Press
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Певица Земфира* анонсировала гастрольный тур по Европе, который пройдет осенью. Расписанием концертов она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram**.

Выступления запланировали с 13 сентября по 13 октября. Певица исполнит свои хиты в Белграде, Лимассоле, Тбилиси, Праге и Риге.

Земфира* уехала из России после начала специальной военной операции на Украине. По информации СМИ, она получила французское гражданство, однако в своем Telegram-канале певица опровергла эти сообщения.

Ранее суд в Москве взыскал с Земфиры* задолженность по коммуналке. Конкретная сумма не уточняется.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Европа Россия Музыка Певица Земфира
01 июля 2024, 13:20
Появилась возможная дата концерта Канье Уэста в Москве
Global Look Press
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Концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве запланировали на 6 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, музыкант приезжал в столицу для выбора площадки. Дату приезда подобрали специально, чтобы рэпер попал на празднование юбилея своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского.

Источники Baza уточнили, что концерт может пройти в «Лужниках» или на «ВТБ Арене». Уэст вместе с Рубчинским лично осматривали площадки. Журналисты уточнили, что окончательное решение организаторы и музыкант примут в течение двух недель, чтобы успеть согласовать мероприятие.

Ранее стало известно, чем рэпер перекусил в ГУМе. По информации СМИ, обед обошелся музыканту в 82 тысячи рублей. Общий чек включил в себя почти 30 позиций.

Концерты Музыка Канье Уэст Москва
01 июля 2024, 12:04
«Чуть-чуть выпью». Звезда «Импровизаторов» признался, что выходил на сцену пьяными
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Юморист Дмитрий Позов рассказал, что участники шоу «Импровизаторы» иногда выходили на сцену нетрезвыми. Об этом он заявил журналисту Карену Адамяну во время интервью для YouTube-каналу «Макарена».

«Сидишь между концертами, бывает, когда два концерта. Ну, чуть-чуть выпью», - разоткровенничался артист.

Он уточнил, что ни разу не было такого, чтобы кто-то из-за этого срывал процесс съемок или возникали проблемы с речью. Позов добавил, что добавил другой участник «Импровизаторов» Сергей Матвиенко не употребляет алкоголь вообще.

Ранее стало известно, что российский комик Мазур пытался обмануть проститутку. Это произошло в Амстердаме во время экскурсии по Кварталу красных фонарей, когда артисту было 16 лет.

Концерты Алкоголь
01 июля 2024, 11:34
«Не позволю манипулировать своим именем». Леонтьев сделал заявление о гражданстве США
Global Look Press
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Певец Валерий Леонтьев возмутился слухами о получении гражданства США и эмиграции. В беседе с изданием «Московский комсомолец» он заявил о преданности слушателям.

«Я никому не позволю манипулировать своим именем», - отреагировал певец.

Он заявил, что верен до конца поклонникам и для общения с ними ему не нужны посредники.

«Я нахожусь в России, потому что очень скучаю и по друзьям, и по зрителям, это мне особенно дорого. Но пока о сольных концертах речи не идет», - уточнил он.

Леонтьев добавил, что артистам стоит брать пример с певиц Шер и Мадонны в их работоспособности и верности сцене.

Ранее стало известно, что Леонтьев вернулся из США в Москву ради корпоратива. На днях артист выступил в московской гостинице на 45-летнем юбилее у бизнесмена.

США Концерты Россия Музыка Валерий Леонтьев

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