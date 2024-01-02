02 января 2024, 18:50

Митрошиной выставили многомиллионный счет за налоговые долги

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Блогерша Александра Митрошина снова попала в поле зрения налоговой. По данным Telegram-канала Shot, ФНС выставила создательнице многочисленных марафонов по «успешному успеху» счет более чем на 145 миллионов рублей.

Ранее Митрошина утверждала, что уже оплатила 127 миллионов рублей долгов по налоговым отчислениям, заметил источник канала.

В марте этого года против блогерши возбудили дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина применяла упрощенную систему налогообложения и выводила доход от продажи своих разнообразных курсов, который был сильно выше лимита, через аффилированные ИП. Такую схему, как утверждает Shot, она применяла с октября 2020 года по май 2022-го.

В апреле она вернула 127 миллионов рублей налоговой, но при этом осталась должна еще 85 миллионов рублей по штрафам. Теперь, по информации канала, ей надо заплатить в 1,7 раза больше.

Сейчас Митрошина живет не в России - она переехала в Дубай. Там продолжается заниматься продажей своих курсов и марафонов о том, как стать богатыми и счастливыми.

Блогерша Александра Митрошина снова попала в поле зрения налоговой. По данным Telegram-канала Shot , ФНС выставила создательнице многочисленных марафонов по «успешному успеху» счет более чем на 145 миллионов рублей.

Налоги Блогеры
02 января 2024, 15:56
Опухоль нашли у звезды сериалов «Глухарь» и «След»
РИА «Новости»
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У 64-летнего актера Андрея Балякина, получившего известность благодаря ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы», «След», и «Глухарь», обнаружили опухоль легких. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, новообразование нашли, когда Балякин проходил рентген. Аппарат показал уплотнения в легких. Медики полагают, что это могут быть последствия пневмонии. Сейчас артист проходит тщательное обследование, чтобы врачи могли поставить точный диагноз.

Звезда «Следа» подтвердил, что действительно недавно был в больнице и перенес микрооперацию. При этом Балякин не распространялся о возможной болезни. Актер утверждал, что с ним все хорошо и он готовится к новым проектам.

Ранее супруга 74-летнего актера Бориса Щербакова заявила, что новость о его победе над раком - обыкновенная утка. У ее мужа, заметила женщина, никогда не было онкологического заболевания.

Актеры
02 января 2024, 15:21
Лолита ответила на слухи о своем бегстве из России после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская заявила, что 2023-й был одним из лучших годов в ее жизни, а также отметила, что не собирается уезжать из России. Видеообращение появилось в Telegram-канале артистки.

«У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения!» - подчеркнула Милявская.

Отдельно она выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и в связи с этим вспомнила фразу, которую любил говорить ее отец.

«Ничто нас в жизни не может вышибить из седла! Такая уж поговорка у майора была. Прекрасная фраза», - заметила певица.

Затем она неожиданно и очень коротко высказалась относительно слухов о своем отъезде из России.

«Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!» - заключила артистка.

Ранее она отреагировала на отмену своих концертов после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. По словам Милявской, она привыкает быть домохозяйкой.

«Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы», - пошутила певица.

Лолита Милявская
02 января 2024, 14:50
Стало известно, по какой программе учатся дети Пугачевой за границей
РИА «Новости»
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Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* после отъезда за границу продолжают учиться по российской программе. Об этом kp.ru рассказал бывший приятель артистки.

Сначала Лиза и Гарри учились в частной школе в Московской области. После переезда в Израиль двойняшки пошли в местную школу. При этом, как заметил собеседник издания, дети Пугачевой продолжают заниматься по российской программе.

«В частном учебном заведении в Москве им оформили семейное обучение. Плюс у них много дистанционных репетиторов», - пояснил он.

Пока 10-летние Лиза и Гарри учатся в четвертом классе, программа несложная. Поэтому они легко совмещают учебу в израильской школе и дистанционные занятия по образовательной программе РФ. Но в старших классах, когда начнется подготовка к экзаменам, скорее всего, они не будут успевать, заключил собеседник.

Последние два года Пугачева с наследниками ведет кочевой образ жизни. Сейчас она рассматривает возможность переезда в США или Великобританию, где живут ее внуки и дочь Кристина Орбакайте.

Ранее телеведущий Юрий Николаев выразил сожаление, что Пугачева оказалась под влиянием Галкина, подтолкнувшего ее покинуть родину.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Израиль Дети Алла Пугачева
02 января 2024, 11:35
«Опустили с небес». Киркоров подвел итоги 2023 года длинным тостом
РИА «Новости»
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Известный российский артист Филипп Киркоров во время застолья в своем особняке произнес очень длинный тост. Он назвал полезным, когда «опускают с небес на землю». Видео исполнитель опубликовал в соцсети Instsgram*.

По словам Киркорова, 2023 был хорошим годом, подарившим много интересных встреч и эмоций. Артист признался, что жизнь - разноплановая штука, в которой постоянно что-то происходит.

«Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи», - процитировал Киркорова сайт News.ru.

Певец заметил, что в 2023 году ему раскрыли глаза. Теперь Киркоров понял, кто его настоящий друг, а кто - недоброжелатель. Оказалось, что у артиста «немерено» злопыхателей, уточнил сайт kp.ru.

Киркоров впервые за последние 30 лет не появился на новогодних огоньках. Артиста вырезали из эфиров после его участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой.

*Instagram принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.

Филипп Киркоров

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