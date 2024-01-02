Митрошиной выставили многомиллионный счет за налоговые долги

Ранее Митрошина утверждала, что уже оплатила 127 миллионов рублей долгов по налоговым отчислениям, заметил источник канала.

В марте этого года против блогерши возбудили дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина применяла упрощенную систему налогообложения и выводила доход от продажи своих разнообразных курсов, который был сильно выше лимита, через аффилированные ИП. Такую схему, как утверждает Shot, она применяла с октября 2020 года по май 2022-го.

В апреле она вернула 127 миллионов рублей налоговой, но при этом осталась должна еще 85 миллионов рублей по штрафам. Теперь, по информации канала, ей надо заплатить в 1,7 раза больше.

Сейчас Митрошина живет не в России - она переехала в Дубай. Там продолжается заниматься продажей своих курсов и марафонов о том, как стать богатыми и счастливыми.

Блогерша Александра Митрошина снова попала в поле зрения налоговой. По данным Telegram-канала Shot , ФНС выставила создательнице многочисленных марафонов по «успешному успеху» счет более чем на 145 миллионов рублей.