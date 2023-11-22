Мировые бренды предложили сотрудничество Кате Лель после успеха хита 20-летней давности

«Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует», - сообщила артистка.

Ранее стало известно, что песня «Мой мармеладный», написанная Максимом Фадеевым и исполненная Катей Лель в 2004 году, неожиданно стала лидером мировых чартов.

В рейтинге Spotify хит занял пятую строчку , обогнав композиции Тейлор Свифт, Канье Уэста и других мировых звезд. В ноябре 2023 года песня стала одним из трендов в TikTok. Пользователи со всего мира танцуют под него, примеряя на себя образ русских девушек из «нулевых». Главные атрибуты образа - шубы и меховые шапки.

Под хит Кати Лель в TikTok станцевала даже Крис Дженнер - успешная американская бизнесвумен, мать Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер.