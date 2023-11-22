22 ноября 2023, 04:20

Мировые бренды предложили сотрудничество Кате Лель после успеха хита 20-летней давности

РИА «Новости»
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Мировые бренды предложили сотрудничество Кате Лель (Екатерине Чуприниной) после успеха в чарте Spotify ее хита 20-летней давности «Мой мармеладный». Об этом сама певица рассказала РИА «Новости».

«Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует», - сообщила артистка.

Ранее стало известно, что песня «Мой мармеладный», написанная Максимом Фадеевым и исполненная Катей Лель в 2004 году, неожиданно стала лидером мировых чартов.

В рейтинге Spotify хит занял пятую строчку , обогнав композиции Тейлор Свифт, Канье Уэста и других мировых звезд. В ноябре 2023 года песня стала одним из трендов в TikTok. Пользователи со всего мира танцуют под него, примеряя на себя образ русских девушек из «нулевых». Главные атрибуты образа - шубы и меховые шапки.

Под хит Кати Лель в TikTok станцевала даже Крис Дженнер - успешная американская бизнесвумен, мать Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер.

Музыкальные клипы Соцсети Песни Музыка TikTok
21 ноября 2023, 22:04
Российский актер театра и кино Максим Шахров умер в 27 лет
Unsplash
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Ушел из жизни артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. Ему было 27 лет. О смерти актера сообщили в Telegram-канале театра.

«Потеря.Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, Артиста Максима Шахрова», - написали в публикации.

Как уточнили в театре, молодой человек погиб во вторник, 21 ноября, при ДТП. Он попал в аварию, когда торопился попасть на репетицию.

Максим Шахров родился 25 апреля 1996 года. Он окончил Московский государственный институт культуры. Своей специальностью выбрал направление «артист драматического театра и кино». В Истринском муниципальном драматической театре Шахров начал служить в 2020 году. Среди его работ были постановки «Тайна волшебных часов», «Бременские музыканты», «Укрощение строптивой» и другие. Также он снимался в фильме «Закрытый уровень».

Кино Театры Актеры
21 ноября 2023, 18:23
Родители объявленной в розыск Джамалы оказались владельцами бизнеса в России
Global Look Press
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Семья украинской певицы Джамалы, объявленной в России в розыск, ведет бизнес в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, родители артистки, которую в жизни зовут Сусана Джамаладинова, по-прежнему живут возле Алушты. По месту их прописки находится отель «Кучук-Узень», где просят за номер несколько тысяч рублей за ночь. На этот же адрес зарегистрировали религиозную мусульманскую организацию «Кучук-Узень», в которой отец Джамалы занимает пост президента.

Авторы Shot обратили внимание, что на отце украинской певице не числится ни ИП, ни какое-либо юрлицо. Из-за этого неясно, легально ли он ведет гостиничный бизнес.

Джамала представляла Украину на Евровидении в 2016 году и заняла на конкурсе первое место. Певицу включили в базу розыска МВД России по уголовной статье. По данным Shot, причиной стало распространение артисткой фейков о российской армии.

МВД РФ Россия Музыка Украина
21 ноября 2023, 06:52
Илона Маска пообещали не отменять в США из-за антисемитских постов
Unsplash
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Правительство США не согласилось с позицией бизнесмена Илона Маска в отношении евреев, но не прекратило сотрудничать с его компанией SpaceX. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Мне неизвестно о каких-либо усилиях, направленных на то, чтобы снять нашу озабоченность его риторикой. <…> Но это не означает, что мы соглашаемся с антисемитской риторикой, которую он распространяет, или в какой-либо форме потворствуем ей», - сказал он.

Партнерство между частным сектором и государством, по словам Джона Кирби, принесло реальную пользу. Он заявил, что глупо отказываться от предложенных бизнесом инноваций. Представителю Белого дома неизвестно о переговорах по поводу прекращения сотрудничества с SpaceX из-за антисемитских взглядов ее владельца в соцсетях.

Скандал спровоцировал пост одного из пользователей X (бывшего Twitter). Он обвинил еврейские сообщества в продвижении ненависти к белым людям - такой же, какую они требовали прекратить в отношении себя. Илон Маск согласился с этим утверждением.

Незадолго до этого бизнесмен решил открыть международным гуманитарным организациям доступ к спутниковой связи Starlink в секторе Газа.

Министерство связи Израиля выступило против такого решения.

Белый дом в США SpaceX Илон Маск
21 ноября 2023, 03:40
«Сколько я вам должен?» Shaman рассказал, как шутит над Лепсом
РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, часто шутит при встрече с Григорием Лепсом. Об этом исполнитель рассказал на шоу «Команда» онлайн-кинотеатра KION.

Молодой певец признался, что в начале своей карьеры выступал в ресторане, чтобы финансово помогать родителям. В том числе - с хитами Григория Лепса.

«В ресторане работал, пел его драйвовые песни. Помню, когда мы впервые с ним встретились. Я так себе и представлял этого человека», - рассказал Shaman.

И теперь, вспоминая то время, Shaman при встрече с Лепсом часто в шутку спрашивает, сколько он ему должен.

Ярослав Дронов также признался, что они с Лепсом часто говорят на философские темы, обсуждают музыку и религию.

Ранее российский режиссер и актер Никита Михалков назвал Ярослава Дронова «прекрасным певцом» , добавив, что не имеет ничего против творчества музыканта.

Песни Музыка

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