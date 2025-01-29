«Мир рухнул». Первый муж Валерии раскрыл о ней страшную правду

Ярошевский познакомился с юной Аллой Перфиловой в 1985 году, когда искал вокалистку в свой джаз-рок-квартет. Девушку он заметил на одном из конкурсом саратовских ВИА. Он уговорил ее мать отпустить дочь на гастроли. Ярошевский и Перфилова были вместе 24 часа сутки, но сначала как друзья, а в 1987 году они поженились.

Вскоре они переехали в Москву, где пробивались в шоу-бизнес. Позже они устроились в престижный бар «Таганка-блюз». Там Перфилова познакомилась с продюсером Александром Шульгиным.

Ярошевский отметил, что они быстро нашли общий язык и Шульгин предложил Перфиловой поездку в Германию для записи в мюнхенской студии. Обратно вернулись уже по отдельности.

«У меня уже тогда возникли подозрения. Хотя Алла уверяла: „Да Шульгин такой толстый, неприятный, представляешь его рыхлое тело? Я видела его на пляже“. Оказалось, это была версия для меня», - рассказал музыкант.

Поведение артистки после этого изменилось. Однажды вечером она уехала к Шульгину «посмотреть видео» ночью и вернулась утром. По словам Ярошевского, тогда его жизнь потеряла смысл.

«Что говорят в таких ситуациях? Потемнело в глазах? Мир рухнул? Земля ушла из-под ног? Жизнь закончилась? Все это на меня обрушилось одновременно. Моя жизнь потеряла смысл», - признался он.

Перфилова не извинилась и ничего не объяснила, сказав только, что Шульгин считает, что им нужно расстаться. Это не помешало ей какое-то время жить вместе с мужем и спать на одном диване.

Шульгин и Валерия развелись в начале 2000-х, причем артистка обвинила продюсера в домашнем насилии. Ярошевский усомнился, что на певицы кто-то бы просто повысил голос, а не то что ударил. По его словам, «избитая мужем - что ж, это очень удобная репутация».