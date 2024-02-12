12 февраля 2024, 03:20

Милохин отказался выходить на дебютный бой под песню Shaman «Я русский!»

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Популярный блогер Даня Милохин заявил изданию Sport24, что не собирается выходить на свой дебютный боксерский бой под песню Shaman «Я русский!». Он назвал это «кринжем».

Популярный блогер Даня Милохин заявил изданию Sport24 , что не собирается выходить на свой дебютный боксерский бой под песню Shaman «Я русский!». Он назвал это «кринжем».

Милохин проживает в Дубае, где активно занимается боксом. Его первый бой состоится 16 февраля. Его соперник - индийский блогер Аджмал Хан.

Российский блогер заявил, что трек, под который пройдет его первый боксерский поединок, станет сюрпризом для всех зрителей, а пока это секрет.

«Но точно не под трек Shaman „Я русский“ - это кринж. И я имел в виду Shaman. Все подумали бы, что это угар, и не восприняли бы мой бой всерьез», - поделился Милохин.

Блогер подчеркнул, что этот бой важен для него. Ранее он сообщил, что начнет боксерскую карьеру под российским флагом, так как он русский, даже если кому-то это не нравится.

Бокс Блогеры Дубай Shaman
12 февраля 2024, 01:12
«Со мной не работает». Бузова едко ответила на обвинения в алкоголизме
РИА «Новости»
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Певица Ольга Бузова прокомментировала обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Нателлы Крапивиной. Об этом сообщило издание Super.ru.

По словам артистки, у нее нет времени на ненавистников. Исполнительница с головой погрузилась в работу.

«Мой фокус направлен не на Наталью Крапивину, а на других людей, на новую программу <…> на творчество, на запись новых песен», - призналась Бузова.

Певица объяснила, что высказывает критику только в глаза человеку. Некоторые действуют наоборот и обсуждают людей за спиной. По мнению артистки, Крапивина могла сказать такое про нее из-за ревности.

«Мне хочется верить, что это просто ревность, что она со мной не работает», - сказала вокалистка.

Исполнительница опровергла мнение, что много пьет и даже заявила о готовности дыхнуть в качестве доказательства. Также звезде не нравятся крепкие напитки на вкус.

Ранее стало известно, что богатый поклонник подарил Бузовой дорогой автомобиль стоимостью 40 миллионов рублей. Этот мужчина еще отправлял звезде огромные букеты за 150-200 тысяч.

Ольга Бузова Алкоголь
11 февраля 2024, 23:13
«Разоблачение мирового масштаба». Собчак решила подать в суд на НТВ
РИА «Новости»
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Журналистка Ксения Собчак сообщила, что намерена подать в суд на телеканал НТВ иск о защите чести и достоинства. Поводом послужил выход фильма «Собчак: на личности». О своем решении Блогер написала в своем Telegram-канале.

«Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд - иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из YouTube и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг», - написала Собчак.

Журналистка отметила, что НТВ в очередной раз «пережевывает» ее личную жизнь 20-летней давности. Фильм о ней она назвала «натяжкой совы на глобус». Авторы ролика припомнили ей старинное интервью 2017 года, а также ее фотографию в желто-синем купальнике в 2018 году. Не забыли и о ДТП, в которое попала Собчак в автомобиле такси. Блогер заявила, что вся «расследовательская» информация взята из ее соцсетей.

«Но под тревожную музыку и с фирменной НТВшной подачей даже то, что за февралем последует март, становится разоблачением мирового масштаба», - сыронизировала Собчак.

После интервью российского президента Владимира Путина Такеру Карлсону Собчак призналась, что ей снились кошмары. Блогер отметила, что после просмотра видео ей снились «адовы сны».

Суд Скандалы Ксения Собчак Соцсети Блогеры Фильмы Телевидение
11 февраля 2024, 05:47
«Лицо резала». Татьяна Васильева рассказала, на какие жертвы пошла ради красоты
РИА «Новости»
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Актриса Татьяна Васильева не скрывает, что обращалась к хирургам и косметологам для улучшения своей внешности. В программе «Хватит слухов!» она рассказала, как борется с морщинами в свои 76 лет.

«Все делала - лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю - филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес (возраст - прим. ред), это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», - заявила Васильева.

Однажды у звезды случилось осложнение после пластической операции. Перед процедурой она заболела, поэтому выпила много лекарств. Но оказалось, препараты в день операции принимать нельзя. Из-за этого у артистки началось кровотечение.

«Первое, что я услышала, когда очнулась: врач меня страшно ругал», - заявила актриса.

Ранее хирург Мадина Байрамукова предположила, что Татьяне Васильевой делала круговую подтяжку лица и блефаропластику. Эксперт отметила, что артистка делала косметологические процедуры в то время, когда это еще не было таким популярным.

Татьяна Васильева Пластические операции Красота
11 февраля 2024, 04:26
Яна Поплавская взъелась на Киркорова после слухов о его возвращения на ТВ
РИА «Новости»
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Актриса Яна Поплавская раскритиковала певца Филиппа Киркорова после новостей о его возвращения на телевидение. Свое мнение она написала в Telegram-канале.

В публикации звезда раскритиковала шоу «Маска», в котором снялся вокалист. В программе артист выступает в качестве члена жюри.

«Телезритель до сих пор [в шоке] от наличия Ани Лорак на этом канале, теперь его решили добить возвращением героя „голой“ вечеринки, который так настойчиво теребил лацканы пиджака пресс-секретаря президента», - сказала артистка, перед этим назвав Киркорова голым «королем».

Поплавская задалась вопросом, почему среди 146 миллионов человек не могут найти «замену этому голубому бриллианту». По мнению актрисы, сценаристы передачи «не захотели искать».

Ранее Поплавская заявила, что певица Алла Пугачева попыталась обмануть россиян. Она отметила, что вокалистка всегда пыталась все выставить напоказ.

Филипп Киркоров Телевидение Ток-шоу

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