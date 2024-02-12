Милохин отказался выходить на дебютный бой под песню Shaman «Я русский!»
Популярный блогер Даня Милохин заявил изданию Sport24, что не собирается выходить на свой дебютный боксерский бой под песню Shaman «Я русский!». Он назвал это «кринжем».
Популярный блогер Даня Милохин заявил изданию Sport24 , что не собирается выходить на свой дебютный боксерский бой под песню Shaman «Я русский!». Он назвал это «кринжем».
Милохин проживает в Дубае, где активно занимается боксом. Его первый бой состоится 16 февраля. Его соперник - индийский блогер Аджмал Хан.
Российский блогер заявил, что трек, под который пройдет его первый боксерский поединок, станет сюрпризом для всех зрителей, а пока это секрет.
«Но точно не под трек Shaman „Я русский“ - это кринж. И я имел в виду Shaman. Все подумали бы, что это угар, и не восприняли бы мой бой всерьез», - поделился Милохин.
Блогер подчеркнул, что этот бой важен для него. Ранее он сообщил, что начнет боксерскую карьеру под российским флагом, так как он русский, даже если кому-то это не нравится.