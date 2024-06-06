Миллионы рублей решили взыскать с компании Николая Дроздова

Актриса Людмила Поргина предположила, что главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти досрочно уволился, чтобы больше не работать с директором Марком Варшавером. Об этом она рассказала изданию Teleprogramma.pro.

Франдетти занял пост главного режиссера театра два года назад. По контракту ему надо было отработать еще один год, но он решил уволиться. По словам Поргиной, которая и сама недавно покинула театр из-за конфликта с Варшавером, ей очень жаль, что он ушел.

Актриса объяснила, что директор не творческий человек, он способен только деньги считать. За один год Варшавер сделал 62 замены в спектаклях, что привело к падению их уровня. Так, заменили актеров, поставленных на роли еще Марком Захаровым.

Теперь и Франдетти, который ставил музыкальные и пластические спектакли покинул театр, не желая больше работать с Варшавером. По словам Поргиной, последний организовал в учреждении чуть ли не рабство, крепостное право, чтобы все шло так, как он хочет.

«Я думаю, что Варшавер специально как-то подстроил так, что довел его до истощения, и тот ушел», - заявила артистка.

Ранее Франдетти заявил о своем уходе с поста главного режиссера театра, добавив, что доработает этот сезон и уйдет.