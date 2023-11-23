Михалков заявил, что не будет работать с релокантами

«Работать с ними я не хочу и не буду. Пусть работает, если кто хочет», - сказал он.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее сказал, что покинувшим Россию и поддержавшим киевский режим в будущем «обеспечен Магадан».

Парламентарий подчеркивал, что совершившие подлые поступки должны понимать, что на родине их не ждут. Политик отмечал, что речь идет о тех, кто радовался террористическим атакам на российские регионы и открыто поддерживал власти Украины.

Газета «Коммерсант» провела опрос на тему возвращения релокантов. Около 20% россиян сообщили, что таких людей не стоит впускать на территорию страны. Также примерно равное количество респондентов высказались за и против стимулирования властями возвращения релокантов.