Михалков рассказал о судьбе Пугачевой после возвращения в Россию

По мнению Михалкова, у граждан страны поменялось отношение к Пугачевой после ее отъезда за рубеж. В случае возвращения артистка никогда не сможет занять то место в обществе, которое она имела до начала спецоперации.

«Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые могут обойтись без Челябинска, Мурманска, Владивостока или Костромы», - сказал он.

Режиссер также не стал исключать возможность совместной работы с вернувшимися в Россию артистами, если те продемонстрируют переосмысление ситуации. Также Михалков не сможет работать с человеком без чувства уважения к нему.

Ранее экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев предположил, что Алла Пугачева уехала из России из-за своего мужа шоумена Максима Галкина*, который уговорил ее на этот шаг.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.