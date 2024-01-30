30 января 2024, 21:57

Михалков рассказал о судьбе Пугачевой после возвращения в Россию

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева никогда не сможет вернуть прежний статус в России. Об этом режиссер Никита Михалков заявил в интервью ТАСС.

По мнению Михалкова, у граждан страны поменялось отношение к Пугачевой после ее отъезда за рубеж. В случае возвращения артистка никогда не сможет занять то место в обществе, которое она имела до начала спецоперации.

«Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые могут обойтись без Челябинска, Мурманска, Владивостока или Костромы», - сказал он.

Режиссер также не стал исключать возможность совместной работы с вернувшимися в Россию артистами, если те продемонстрируют переосмысление ситуации. Также Михалков не сможет работать с человеком без чувства уважения к нему.

Ранее экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев предположил, что Алла Пугачева уехала из России из-за своего мужа шоумена Максима Галкина*, который уговорил ее на этот шаг.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Режиссер Россия Алла Пугачева Никита Михалков Максим Галкин
30 января 2024, 19:20
Вокалисту группы «Би-2» Бортнику разрешили улететь в Израиль
РИА «Новости»
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Лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева Би-2) стал единственным членом коллектива, которому разрешили покинуть миграционную тюрьму Таиланда. В данный момент артист находится в аэропорту, где ждет рейса в Израиль. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале коллектива.

Авторы публикации подчеркнули, что остальным участникам группы в согласованном заранее вылете в Израиль отказали. Они остались в миграционной тюрьме.

Группу «Би-2» задержали 24 января после их выступления в Пхукете. Миграционная служба Таиланда заявила, что артисты дали концерт без получения лицензии на трудовую деятельность, которая является обязательной для иностранцев.

Сначала музыкантам назначили штраф, а после отправили в миграционную тюрьму.

На помощь артистам попытались прийти российские дипломаты, но участники коллектива отказались с ними общаться. После этого руководство миграционной службы отменило ранее согласованный отъезд музыкантов в Израиль.

По данным представителей коллектива, группу держат в общей камере на 80 человек.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Израиль Тюрьмы Россия Музыка Таиланд
30 января 2024, 19:02
Умер блюзовый гитарист Юрий Ильченко
РИА «Новости»
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Один из лучших блюзовых вокалистов и гитаристов России Юрий Ильченко умер в возрасте 70 лет. О смерти бывшего музыканта групп «Машина времени» и «Земляне» сообщил в своем Telegram-канале журналист Владислав Бачуров.

Свое сообщение он сопроводил архивной записью концерта «Рок против танков» от 22 августа 1991 года, где Ильченко выступал в основном составе группы «Мифы» - одного из старейших рок-коллективов Советского Союза.

Уроженец Ростова-на-Дону, еще ребенком Ильченко вместе с родителями переехал в Ленинград. Любовь к музыке ему досталась по наследству от отца - фортепианного мастера. Именно он подарил сыну первую самодельную гитару.

Музыкальный инструмент открыл будущему исполнителю дорогу в ленинградский рок-андеграунд. За свою карьеру Ильченко выступал во многих коллективах, тесно сотрудничал с «Машиной времени», заменил Игоря Романова в группе «Земляне», принимал участие в записи альбома «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус».

Кроме музыкальной карьеры, Ильченко писал книги под псевдонимом Седов Б. К. Из-под его пера вышли произведения «Знахарь», «Воровской шансон» и «Отпетые мошенники». В 1997 году музыкант надолго уехал в США, но после вернулся в Россию.

Россия Музыка
30 января 2024, 14:24
Участников «Би-2» не станут депортировать из Таиланда в Израиль
РИА «Новости»
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Решение о депортации участников «Би-2» из Таиланда в Израиль отменили после визита российских дипломатов. Информация об этом появилась в Telegram-канале группы.

«По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты», - указали авторы сообщения.

В дальнейшем, 30 января, после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы объявили, что решение о депортации отменили.

«Участники группы отказались общаться с российским консулом. Участники группы продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек», - уточнили в Telegram-канале.

Музыкантов «Би-2» арестовали 24 января после концерта на Пхукете. Причиной стало осуществление трудовой деятельности без разрешения властей страны. Участникам группы назначили штраф.

Израиль Россия Музыка Таиланд
30 января 2024, 12:47
Участники группы «Би-2» не захотели общаться с российским консулом в Таиланде
РИА «Новости»
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Участники рок-группы «Би-2» отказались встречаться с российским консулом, который пришел к ним в центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, чтобы оказать консульскую помощь. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин. Его процитировало РИА «Новости».

Ильин пояснил, что посольство оперативно организовало посещение участников группы с российским гражданством. Во вторник, 30 января, встреча должна была состояться.

«Однако участники группы отказались от встречи с российским консулом», - подчеркнул дипломат.

На прошлой неделе участников группы «Би-2» задержали в Таиланде. Причиной стал их несанкционированный концерт. Музыкантов определили в один из спецприемников. По данным сайта Ynet , артистам грозит депортация из страны. Однако решение о выдворении музыкантов еще не приняли.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова не удивилась возможной депортации музыкантов из Таиланда. По ее словам, никому не нужны проблемы с людьми, спонсирующими терроризм.

Музыка Таиланд Полиция

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