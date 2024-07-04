Михаила Шаца оштрафовали на 30 тысяч рублей

По информации издания, шоумен опубликовал в конце декабря 2023 года видео на платформе YouTube без соответствующей плашки, предупреждающей о том, что материал произведен и распространен иностранным агентом.

Шац* покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Он переехал в Израиль, но позже рассказал, что разочаровался жизнью в этой стране.

Бывшая жена шоумена, телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что Шац* предал и бросил ее. По ее словам, в какой-то момент отношения с мужем начали сильно портиться и она больше не смогла ему доверять.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента на территории России.