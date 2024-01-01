Михаил Шуфутинский пострадал из-за Киркорова и «голой» вечеринки

После появления некоторых российских знаменитостей на скандальном мероприятии на них обрушился шквал критики. Концерты и выступления на различных площадках стали отменять. Например, организаторы «Зимнего Show» сняли вокалистов Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова, которые посетили событие Ивлеевой.

Именно из-за Киркорова пострадали Шуфутинский и Чеботина, которых даже не пригласили на вечеринку с «голым» дресс-кодом. Ранее шансонье и артистка записали номер в дуэте с Киркоровым. Выступление должны были транслировать на Первом канале, однако из-за отмены поп-короля новую песню не покажут.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян подтвердила, что участников «голой» вечеринки вырезали из новогодних шоу на федеральных каналах. По ее словам, выступления записывали еще месяц назад, когда ничего не предвещало беды.