01 января 2024, 00:21

Михаил Шуфутинский пострадал из-за Киркорова и «голой» вечеринки

РИА «Новости»
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Певица Люся Чеботина и шансонье Михаил Шуфутинский пострадали от последствий «голой» вечеринки, устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой, хотя даже не были на ней. Об этом сообщило издание 7days.ru.

После появления некоторых российских знаменитостей на скандальном мероприятии на них обрушился шквал критики. Концерты и выступления на различных площадках стали отменять. Например, организаторы «Зимнего Show» сняли вокалистов Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова, которые посетили событие Ивлеевой.

Именно из-за Киркорова пострадали Шуфутинский и Чеботина, которых даже не пригласили на вечеринку с «голым» дресс-кодом. Ранее шансонье и артистка записали номер в дуэте с Киркоровым. Выступление должны были транслировать на Первом канале, однако из-за отмены поп-короля новую песню не покажут.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян подтвердила, что участников «голой» вечеринки вырезали из новогодних шоу на федеральных каналах. По ее словам, выступления записывали еще месяц назад, когда ничего не предвещало беды.

Филипп Киркоров Концерты Песни Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
01 января 2024, 00:46
Анфиса Чехова поддержала Ивлееву и заявила, что той не за что извиняться
РИА «Новости»
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Телеведущая Анфиса Чехова публично поддержала блогера Анастасию Ивлееву, от которой после «голой» вечеринки отвернулись многие из тех, кто с удовольствием веселился на тусовке. Телеведущая считает такое поведение непорядочным, об этом написало издание The Voice Mag.

Чехова обратилась к Ивлеевой со словами поддержки. Она отметила, что было грустно смотреть видео, где Ивлеева извиняется перед гостями , которых она якобы подставила. Ведь они сами включились в предложенную игру.

«И костюмы тщательно подобрали, и на фото выглядят подозрительно довольными, как будто за этой дверью им явно было находиться в кайф. Я не осуждаю их переобувания. Всем страшно лишиться заработка, регалий и эфиров. Но перед ними тебе извиняться не за что!» - заявила Чехова.

Телеведущая уверена, что Ивлеева не заслужила травли, она не сделала ничего предосудительного, кроме «глупости затеять вечеринку, неуместную в контексте времени и обстоятельств». Чехова считает, что никто и не заметил бы эту вечеринку, если бы Ивлеева не была настолько популярной персоной.

Руководство клуба «Мутабор» запланировало подать иск к Ивлеевой. Клуб хочет взыскать с блогера 70 миллионов рублей.

Видео Блогеры Анастасия Ивлеева
31 декабря 2023, 20:03
Боярский вернулся на сцену после инфаркта
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Актер Михаил Боярский появился на сцене театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта. Как сообщил Пятый канал, зрители увидели своего любимца в постановке «В этом милом старом доме». Публика встречала артиста громкими овациями.

Незадолго до выхода Боярского на сцену появились новости о повторной госпитализации артиста. До этого актер уже попадал в больницу с инфарктом , поэтому поклонники забили тревогу. Пошли слухи, что Боярского срочно увезли в больницу в Петербурге из-за проблем с сердцем.

Супруга актера Лариса Луппиан успокоила публику. Она опровергла слухи о госпитализации мужа и пояснила, что тот проходил плановое медицинское обследование. В Театре Ленсовета «360» ответили, что с Боярским все в порядке.

Михаил Боярский - советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант. Народному артисту недавно исполнилось 74 года, но он до сих пор продолжает играть на сцене и радовать публику. За время творческой карьеры Боярский исполнил множество ролей как на театральной сцене, так и в кино. Но одна из самых знаменитых - Д’Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме по роману Александра Дюма-отца «Три мушкетера».

Актер Михаил Боярский появился на сцене театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта. Как сообщил Пятый канал , зрители увидели своего любимца в постановке «В этом милом старом доме». Публика встречала артиста громкими овациями.

Больницы Кино Театры Актеры Михаил Боярский
31 декабря 2023, 17:47
«Уже вырезали». Симоньян рассказала о судьбе участников «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой вырезали из новогодних шоу на телевидении, подтвердила глава RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. Она отметила, что записи проходили еще месяц назад.

«Для тех, кто интересовался, вырежут ли участников злосчастной вечеринки на федеральных каналах. Уже вырезали. Каналы записывали новогодние шоу, как всегда, еще месяц назад, когда ничто, как говорится, не предвещало», - рассказала журналистка.

По ее словам, Первый канал и «Россия 1» вынуждены были перекроить свои «огоньки», по секундам вырезав певицу Лолиту Милявскую и ее коллегу Филиппа Киркорова. На ТНТ пересняли целый фрагмент кино. На НТВ тоже сократили количество кадров с этими двумя исполнителями. Поскольку знаменитости ведут финалы двух шоу, вырезать их совсем не могли, а не выпускать финал в эфир или переснять его посчитали «болезненным» для участников конкурса. В итоге Киркоров и Лолита остались в шоу «в максимально усеченном виде».

«Кто годами возмущался, что у нас не слышат глас народа, может убедиться, что это не так», - заметила Симоньян.

Она призвала участников скандальной вечеринки искупить вину деньгами - помочь ей закрыть «83 заявки от подразделений». Глава RT представила реквизиты главного продюсера русской редакции канала.

Ранее стало известно, что Филиппу Киркорову нашли замену в фильме «Иван Васильевич меняет все». Отменяются выступления Анны Asti , Лолиты и других исполнителей.

Первый канал Анастасия Ивлеева
31 декабря 2023, 03:07
Собчак проговорилась о потери трех корпоративов после «голой вечеринки»
РИА «Новости»
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Ксения Собчак показала поклонникам фото новогодней елки, а в подписи к фото призналась, что потеряла три корпоратива из-за участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Фотографию журналистка разместила в Telegram-канале.

«Наряжали всей семьей. У меня отменилось три корпоратива по понятным причинам. Зато Платон счастлив - мы дома, за окном снег, а в доме радость», - подписала Собчак фотографию с новогодней елкой.

Блогер отметила, что сосульки - главный тренд года.

Вечеринку у Ивлеевой Собчак назвала «глупой случайностью». Участники «голой вечеринки» не хотели никого обидеть своим внешним видом. Журналистка извинилась за свой внешний вид.

Ночной клуб «Мутабор» после вечеринки Ивлеевой временно закрыли. Роспотребнадзор обнаружил нарушения правил розничной торговли алкоголем и санитарных норм.

Фото Ксения Собчак Блогеры Анастасия Ивлеева

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