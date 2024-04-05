Mia Boyka заявила, что вся планета должна учить русский язык

В разговоре с ведущими Павлом Волей и Андреем Бебуришвили певица рассказала о новом направленим в своей карьере. Она занята записью двух альбомов на иностранных языках - китайском и испанском. По просьбе ведущих Mia Boyka даже исполнила куплет на китайском языке.

Однако выяснилось, что говорить по-испански артистка не умеет, только петь. Но она и не считает это нужным.

«Я считаю, что все должны учить русский язык - вообще вся планета! - заявила Mia Boyka.

Артистка также решила попробовать себя в жанре шансона и уже успела записать дуэт с известным исполнителем Михаилом Шуфутинским. О своем взаимодействии с легендарным музыкантом она подробнее расскажет в эфире.

Ранее певица заявила, что ее бывший продюсер Александр Тарасов потребовал у 500 миллионов рублей за право исполнять ее же песни.