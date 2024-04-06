06 апреля 2024, 17:41

Mia Boyka поделилась с Успенской туалетной бумагой на съемках шоу

РИА «Новости»
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Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, познакомилась со звездой русского шансона Любовью Успенской в туалете. Молодая исполнительница выручила старшую коллегу бумагой. Эту историю Mia Boyka рассказала в шоу Comedy Club, где она была в качестве гостьи.

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, познакомилась со звездой русского шансона Любовью Успенской в туалете. Молодая исполнительница выручила старшую коллегу бумагой. Эту историю Mia Boyka рассказала в шоу Comedy Club , где она была в качестве гостьи.

«На Первом канале есть программа „Три аккорда“. Там я познакомилась в туалете с Любой Успенской, я ей передавала туалетную бумагу», - поделилась Мария.

Успенская тогда сидела в жюри, а между моторами решила забежала в кабинку. Туалетной бумаги там не оказалось. Тогда ей на выручку пришла Mia Boyka.

«И я такая: „Держите!“ Я всегда беру с собой, потому что зачастую на площадках нет бумаги. И так у нас неожиданно завязался диалог», - рассказала молодая певица.

Также Mia Boyka решила попробовать себя в жанре шансона и уже успела записать дуэт с известным исполнителем Михаилом Шуфутинским. Она также поделилась, что Успенская высоко оценила ее творчество. Королева шансона подчеркнула - Мария могла бы достигнуть больших успехов в этом жанре, родись она чуть раньше.

Первый канал Музыка Любовь Успенская
06 апреля 2024, 17:27
Гагарина выгнала новую солистку «Город 312» из шоу «Голос»
РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина в новом выпуске проекта «Голос» на Первом канале решила выгнать свою подопечную Диану Макарову. Недавно она стала солисткой группы «Город 312».

В шоу «Голос» завершились нокауты, в которых наставник оставляет одного из трех исполнителей. На этом этапе Макарову определили в тройку с Богданом Шуваловым и Инной Евтушенко. Артистка спела старую композицию «Города 312» «Останусь» под аккомпанемент симфонического оркестра.

Во время выступления подопечной Гагарина аплодировала, но это не помогло остаться в шоу певице. Наставница предпочла ей Шувалова.

«Самое главное успеть найти те самые золотые слова, которые помогут сделать шаг и прыгнуть к вашей мечте. Мне кажется, что у нас получилось. Но я хочу продолжить дальше с Богданом», - сказала Гагарина.

Она отметила, что, будучи проводником на этом пути, хотела быть полезной для подопечных. Певица также поблагодарила участников за полученные навыки.

«Вы меня бесконечно растите, объясняете, как преподавать, доносить», - сказала она.

Ранее певица Юлия Зиверт на сцене шоу «Голос» выразила симпатию своему подопечному из Туниса Мажду Акруту. Певица в новом сезоне шоу участвует в качестве наставника вместо рэпера Басты.

Концерты Шоу Голос Музыка Шоу-бизнес
06 апреля 2024, 16:02
Блиновской разрешили звонить из СИЗО родным
РИА «Новости»
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Блогеру Елене Блиновской разрешили звонить из СИЗО родным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Телефон будут выдавать планово.

Авторы статьи добавили, что в СИЗО «Печатники» Блиновская познакомилась с компанией интеллигентных девушек и увлеклась мозаикой. В целом блогер чувствует себя хорошо.

Елене Блиновской и ее мужу Алексею вменили легализацию 706 миллионов рублей из скрытых доходов.

«Королева марафонов» хотела оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, но ей это не удалось - иск отклонили.

Недавно стало известно, что общий доход Блиновской превысил шесть миллиардов рублей , а ее долг перед налоговой службой достиг 1,4 миллиарда.

Блогер уверена в своей невиновности, рассчитывает на изменение меры пресечения и очень скучает по детям. Говоря о них, она не может сдержать слез. У супругов четверо детей.

СИЗО Задержание блогера Елены Блиновской
06 апреля 2024, 13:41
Роза Сябитова задолжала налоговой 250 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова задолжала налоговой около 250 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал Shot, главной свахе страны уже пришло уведомление от налоговиков.

«Ведущей „Давай поженимся!“ уже пришло уведомление от ФНС с требованием погасить задолженность, иначе могут грозить проблемы с выездом за границу», - написали авторы публикации.

Сябитова уже на пенсии и ежемесячно получает 14 тысяч рублей. При этом у 62-летней ведущей есть роскошный загородный дом в Подмосковье. Там она собирается построить личный тренажерный зал и библиотеку. Сваха не раз говорила, что привыкла рассчитывать только на свои силы и способна сама себя обеспечить.

Ранее Сябитова заявила, что ждать от государства какой-либо поддержки не нужно, а о своей пенсии стоит заботиться с самого начала трудового пути. Ообеспечить себе спокойную старость можно единственным способом - много работать, копить деньги или вкладывать их в недвижимость.

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова задолжала налоговой около 250 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал Shot , главной свахе страны уже пришло уведомление от налоговиков.

Пенсия Недвижимость Деньги
06 апреля 2024, 09:25
Сын Михаила Круга поразил зрителей «Новой фабрики звезд», перепев Стаса Пьеху
РИА «Новости»
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Сыну шансонье Михаила Круга Александру удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой, сообщил сайт «Актуальные новости».

Еженедельно проект «Новая Фабрика звезд» показывает отчетные концерты участников. Номер сына Михаила Круга Александра в новом выпуске представлял собой совместное выступление с певцом Стасом Пьехой. Они исполнили песню «Одна звезда» композитора Виктора Дробыша.

В первый раз композиция прозвучала в четвертой «Фабрике» в исполнении Пьехи, когда он сам был участником шоу.

В социальных сетях фанаты «Новой Фабрики звезд» отметили, что Круг спел лучше Пьехи. Поклонники признались, что Круг-младший покорил их сердца.

Песня дуэта Пьехи и Круга заняла лидирующую позицию среди номеров прошедшего концерта. Несмотря на это Александра Круга номинировали на вылет. Судьбу артиста решат уже 7 апреля в новом выпуске шоу.

Ранее юмориста Гарика Мартиросяна отстранили на время от судейства «Новой Фабрики звезд». Причина его отсутствия на шоу кроется в родственных связях с участницей Нонной Еганян.

Концерты Музыка Телевидение

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