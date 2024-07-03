«Между ними целая пропасть». Внуки Пугачевой прекратили общение

«С такой разницей сложно найти точки соприкосновения. Когда Дени было семь лет, Никите исполнилось уже 14. Для детей это целая пропасть. Когда они выросли, эта пропасть могла сохраниться» - предположил журналист.

Кроме того, Пресняков занят в сфере шоу-бизнеса и всегда на виду, в то время как Байсаров является предпринимателем и предпочитает оставаться в тени.

Также братья могли конкурировать за внимание своей матери, певицы Кристины Орбакайте, допустил Беккужев.

Еще одной причиной для размолвки могли стать разные политические взгляды. Ни Пресняков, ни Байсаров публично их не озвучивали.

«Тут мы можем только фантазировать, но в наше время приходится часто наблюдать, как из-за разности политических взглядов рушатся целые семьи», - заключил журналист.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин назвал болезнь, повлиявшую на сердце Пугачевой. По его мнению, сахарный диабет мог спровоцировать проблемы со здоровьем у Примадонны.