Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке

Появившийся на детском фестивале «Слушай и скажи» в Москве бард Сергей Никитин, которого ранее заподозрили в помощи ВСУ, не был членом жюри. Об этом ИА «Регнум» рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.

По ее словам, музыкант пришел на конкурс сам, купив билет. На сцену он вышел без приглашения, не будучи членом жюри.

«На сцену его не приглашали, он поднялся из зрительного зала самостоятельно для награждения одного победителя фестиваля, исполнившего песню Никитина», - заявили в кинозале.

Каким образом Никитина сфотографировали за столом жюри и во время вручения других наград, представители «Эльдара» не уточнили. Ранее организатор фестиваля Елена Решетняк заявляла, что барда не приглашали.

Мероприятие прошло 9 июня. На нем Никитин вместе с другим бардом Олегом Митяевым вручил победителям именные награды и дипломы.