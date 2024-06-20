Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке
Американская метал-группа Metallica сделал анонс своего интерактивного концерта в игре Fortnite постером на русском языке. Публикация появилась на официальной странице коллектива в социальной сети Facebook*.
«Рев. Драйв. Рок» - написали музыканты на афише.
В комментариях к посту возмущенные поклонники оставили негативные сообщения.
«Почему по-русски?», «Какой стыд» «Какого черта?» - отреагировали некоторые пользователи на публикацию.
Ранее фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд сделал татуировку с прахом умершего лидера группы Motorhead Лемми Килмистера. Он смешал обычные черные с прахом ушедшего музыканта.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.