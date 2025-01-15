«Меня в „Ленкоме“ нет». Фото Певцова сняли со стены театра

«Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе Ленкома», - рассказал актер.

По словам Певцова, наконец-то после «почти двухмесячной неизвестности наступила ясность», что его услуги там больше не нужны.

Он напомнил, что последний свой спектакль на сцене этого театра он сыграл 24 ноября 2024 года. По словам артиста, он прослужил в театре 33 года, с весны 1991 года.

Певцов поблагодарил коллег-ленкомовцев за «хулиганские и талантливые годы». При этом подчеркнул, что у него осталось время, силы и желание играть на сцене, но в «Ленком» он больше не вернется.

Актер пригласил подписчиков посетить его спектакли в других столичных театрах.

Прошлой весной актер Иван Агапов заявил , что «Ленком» середины 80-х годов отличается от того, каким он стал после смерти Марка Захарова.