«Меня украли». Светикова рассказала о встрече с серийным маньяком

«К сожалению, я пережила одну очень страшную историю. Я была украдена. Меня украли», - поделилась она.

Артистка пояснила, что села в такси. Спустя какое-то время поняла, что водитель едет в другом направлении. Заподозрив неладное, Светикова начала разговаривать с таксистом, осознавая, что находится в большой опасности.

Подробности своего похищения певица не стала раскрывать, но уточнила, что мужчина был серийным маньяком. По ее словам, он уже отбыл срок заключения, а сейчас его уже нет в живых.

«Маньяк-серийник, настоящий серийник. 18 [лет] мне было», - подчеркнула она.

Артистка отметила, что именно благодаря беседе ей удалось остаться живой. Она смогла завоевать доверие злоумышленника и он ее отпустил.

Ранее житель Санкт-Петербурга, угрожая молотком, похитил девушку. Предположительно, он пошел на это преступление из-за ревности.