«Меня украли». Светикова рассказала о встрече с серийным маньяком
Певица и актриса Светлана Светикова в юности пережила встречу с серийным маньяком. Об этом выпускница «Фабрики звезд» рассказала в интервью блогеру Лауре Джугелии на ее YouTube-канале.
«К сожалению, я пережила одну очень страшную историю. Я была украдена. Меня украли», - поделилась она.
Артистка пояснила, что села в такси. Спустя какое-то время поняла, что водитель едет в другом направлении. Заподозрив неладное, Светикова начала разговаривать с таксистом, осознавая, что находится в большой опасности.
Подробности своего похищения певица не стала раскрывать, но уточнила, что мужчина был серийным маньяком. По ее словам, он уже отбыл срок заключения, а сейчас его уже нет в живых.
«Маньяк-серийник, настоящий серийник. 18 [лет] мне было», - подчеркнула она.
Артистка отметила, что именно благодаря беседе ей удалось остаться живой. Она смогла завоевать доверие злоумышленника и он ее отпустил.
Ранее житель Санкт-Петербурга, угрожая молотком, похитил девушку. Предположительно, он пошел на это преступление из-за ревности.