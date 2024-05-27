27 мая 2024, 15:26

«Меня украли». Светикова рассказала о встрече с серийным маньяком

Global Look Press
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Певица и актриса Светлана Светикова в юности пережила встречу с серийным маньяком. Об этом выпускница «Фабрики звезд» рассказала в интервью блогеру Лауре Джугелии на ее YouTube-канале.

«К сожалению, я пережила одну очень страшную историю. Я была украдена. Меня украли», - поделилась она.

Артистка пояснила, что села в такси. Спустя какое-то время поняла, что водитель едет в другом направлении. Заподозрив неладное, Светикова начала разговаривать с таксистом, осознавая, что находится в большой опасности.

Подробности своего похищения певица не стала раскрывать, но уточнила, что мужчина был серийным маньяком. По ее словам, он уже отбыл срок заключения, а сейчас его уже нет в живых.

«Маньяк-серийник, настоящий серийник. 18 [лет] мне было», - подчеркнула она.

Артистка отметила, что именно благодаря беседе ей удалось остаться живой. Она смогла завоевать доверие злоумышленника и он ее отпустил.

Ранее житель Санкт-Петербурга, угрожая молотком, похитил девушку. Предположительно, он пошел на это преступление из-за ревности.

Актеры Шоу-бизнес
27 мая 2024, 13:51
«Ситуация была критическая». Кристину Асмус экстренно прооперировали
Global Look Press
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У актрисы Кристины Асмус посреди ночи разболелся зуб. На утро ей пришлось срочно удалять его. О произошедшем артистка рассказала на своей странице в Instagram*.

«Ни один мой перелом, ни одна операция не сравнится с тем, что я испытала ночью», - поделилась она.

Асмус уточнила, что на следующий день у нее должна была быть запись аудиоспектакля и вечером - шоу. От волнения звезда легла спать только в три часа ночи, однако уже через час она проснулась от зубной боли. Актриса срочно начала искать работающую стоматологическую клинику, но поблизости таких не оказалось. Ей пришлось обратиться за помощью в больницу.

«Мне вкололи в больнице обезболивающее. <…> Я готова была ехать на запись, но волшебное снадобье перестало действовать и опять понеслась», - сообщила Асмус.

Артистка отшутилась, что произошедшее могло стать результатом наговора ее бывших.

«Ситуация была критическая, зуб удалили, швы наложили, ничего не болит, и я довольная с опухшим лицом еду играть спектакль», - заключила Асмус.

Ранее актриса удивила поклонников смелым преображением. Она опубликовала фото с короткой стрижкой «под мальчика».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Больницы Кристина Асмус Актеры
27 мая 2024, 13:33
Стало известно, кто может сыграть главные роли в российской версии «Сверхъестественного»
Global Look Press
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В России планируют снять адаптацию американского сериала «Сверхъестественное» с актерами Иваном Янковским и Никитой Кологривым в главных ролях. Об этом сообщил сайт The Girl.

По информации издания, проектом займется телеканал ТНТ. Предположительно, артисты сыграют братьев Дина и Сэма Винчестеров. До этого Янковский и Кологривый были партнерами на съемочной площадке в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Американский сериал «Сверхъестественное» вышел 13 сентября 2005 года. На счету проекта 15 сезонов, а также несколько спин-оффов по франшизе.

Ранее Янковский ответил на критику Коловогривого, процитировав его персонажа Кащея из «Слово пацана». Актер пообещал, что за него всегда будут говорить его роли, а не слова.

Сериалы Кино Актеры
27 мая 2024, 13:13
Звезда 90-х столкнулась с риском потерять голос
Global Look Press
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Певица Марина Хлебникова обратилась за помощью к врачам из-за проблем с голосом. Звезда 90-х осипла из-за чрезмерного курения и испугалась онеметь, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, специалисты обнаружили у певицы нарушение речи, которое проявляется в снижении тонуса голосовых связок, хрипоте и прерывистом звучании. Более того, о риске потерять голос ее предупреждали еще в 2021 году. Хлебниковой порекомендовали обратиться к фониатру.

В ноябре 2021-го певица пострадала в результате серьезного пожара, произошедшего в ее квартире. Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Спустя два с половиной года после трагедии Хлебникова, которая так и не сумела полностью поправить свое здоровье, выступает на публике редко и с трудом передвигается.

Пожары Курение Марина Хлебникова
27 мая 2024, 13:02
Эмин Агаларов тайно женился на бывшей супруге
Global Look Press
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Певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова вновь официально зарегистрировали свои отношения. О повторном браке артиста сообщил StarHit.

По данным издания, 26 мая пара расписалась в одном из московских ЗАГСов. Затем молодожены отправились отмечать свадьбу в ресторан. Торжество прошло в закрытой обстановке, певец пока предпочел не комментировать эту информацию.

В первый раз Агаларов и Гаврилова поженились летом 2018 года после пяти лет отношений. Тогда пара отметила свадьбу с размахом, пригласив около 250 гостей. Спустя два года супруги решили развестись. Пара воспитывает общую дочь Афину и сына Гавриловой от прошлых отношений.

На этот раз список приглашенных на свадьбу оказался более коротким. Тем не менее для гостей на сцене выступил Джа Халиб, который нечасто появляется в столице. Кроме того, мероприятие посетил Баста, который исполнил песню «Сансара».

Ранее гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева сфотографировалась в купальнике и без обручального кольца. Подписчики заподозрили проблемы в браке спортсменки и комика Павла Воли.

Семья Концерты Свадьбы Музыка Шоу-бизнес

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