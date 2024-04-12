«Меня тут кокнуть могут». Куклачев рассказал, как в 90-е бандиты сожгли его машину

Тогда артист получил от московской мэрии предложение обустроить свой собственный цирк кошек в помещении бывшего кинотеатра. Он выбрал небольшое здание, надеясь избежать внимания криминальных элементов. Однако, когда оформление помещения завершилось, к Куклачеву прибыли представители местной организованной преступности.

«Как только я получил здание в аренду на 50 лет, пришли интеллигентные люди: „Юрий, ты забрался на нашу территорию, мы уже договорились, что там должно быть казино“», - вспомнил дрессировщик.

Затем ситуация обострилась: неизвестные подожгли автомобиль и двери его театра. Когда Куклачев обратился за помощью к полиции, ему предложили ради собственной безопасности покинуть страну. Тогда артист решился на переезд в Великобританию.

«Звоню в Лондон моему другу Питеру, владельцу всех цирков Англии: „Слушай, меня тут кокнуть могут“. Он говорит: „Приезжай ко мне“. Я кошек увожу к отцу на дачу, домик строю, а сам уезжаю в Британию», - рассказал клоун.

Позже Куклачев переоформил частный театр в государственную собственность.

Дрессировщик также признался, что его кошкам нравятся песни Shaman. Народный артист заявил, что животные способны воспринимать музыкальные тембры и ритмы.