«Меня сравняли с землей». Алексей Глызин обиделся на Кудрявцеву из-за ее критики

По мнению вокалиста, он показал достойное выступление в ходе передачи, где одним из членов жюри была Кудрявцева. Певец считает, что блондинка несправедливо оценила его номер.

«У меня обида есть на Леру Кудрявцеву. В программе номер два, как сейчас помню. Я так эффектно по клетке метался, так красиво на меня вода лилась. Я думал - все, это успех, это бомба, сейчас посыплется похвала. И в итоге меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой», - рассказал он.

В ответ на это звезда сразу объяснилась. Она напомнила, что назвала Глызина плохим актером, потому что он прирожденный певец. По ее словам, Алексею следует петь на сцене, а не играть.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа , бывшего хоккеиста ЦСКА Игоря Макарова. Она дала единственный комментарий по этой ситуации: «Алкоголь - зло».