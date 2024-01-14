14 января 2024, 00:28

«Меня сравняли с землей». Алексей Глызин обиделся на Кудрявцеву из-за ее критики

РИА «Новости»
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Певец Алексей Глызин заявил, что обижен на телеведущую Леру Кудрявцеву из-за случая на шоу «Суперстар!». О своих переживаниях артист рассказал ей в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

По мнению вокалиста, он показал достойное выступление в ходе передачи, где одним из членов жюри была Кудрявцева. Певец считает, что блондинка несправедливо оценила его номер.

«У меня обида есть на Леру Кудрявцеву. В программе номер два, как сейчас помню. Я так эффектно по клетке метался, так красиво на меня вода лилась. Я думал - все, это успех, это бомба, сейчас посыплется похвала. И в итоге меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой», - рассказал он.

В ответ на это звезда сразу объяснилась. Она напомнила, что назвала Глызина плохим актером, потому что он прирожденный певец. По ее словам, Алексею следует петь на сцене, а не играть.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа , бывшего хоккеиста ЦСКА Игоря Макарова. Она дала единственный комментарий по этой ситуации: «Алкоголь - зло».

Лера Кудрявцева
13 января 2024, 17:50
Фонды «Сокол» и «Мы рядом» не исключили подачи иска к рэперу Vacio
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К иску благотворительных фондов «Сокол» и «Мы рядом» против блогера Анастасии Ивлеевой в связи с «голой» вечеринкой присоединились уже примерно 70 истцов, рассказала «360» президент организации «Мы рядом» Ольга Лукманова. По ее словам, возможно, вторым ответчиком станет рэпер Vacio.

«Сейчас [истцов] уже около 70. Мы их будем привлекать уже в рамках судебного процесса. <…> Планируется предварительно привлечь еще рэпера, который был в носке, как второго ответчика», - сообщила она.

На вопрос, отзовут ли фонды иск, если Ивлеева, к примеру, извинится перед участниками СВО, Ольга ответила, что это «будет зависеть от заявителей».

«Также рассматривается вопрос о том, чтобы сумму иска увеличить. Наши заявители настаивают, но тут уже в рамках судебного процесса адвокат наш будет смотреть по ситуации», - подчеркнула собеседница «360».

На всю процедуру, по ее оценкам, уйдет около полугода, поскольку заявления написали очень многие.

Фонды, созданные для поддержки и реабилитации участников спецоперации, подали иск к Анастасии Ивлеевой на один рубль. Они сочли, что телеведущая, устраивая «голую» вечеринку, осознавала аморальность своего поступка и таким образом «противопоставила себя обществу, в частности лицам, которые принимают участие в судьбе участников СВО и их семей». Как отмечается в заявлении, поведение Ивлеевой затронуло честь и достоинство истцов, поэтому они потребовали компенсации морального вреда.

Рубль Суд Анастасия Ивлеева
13 января 2024, 15:55
Стали известны подробности состояния здоровья актрисы Натальи Селезневой
РИА «Новости»
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Народная артистка России Наталья Селезнева обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие, насморк и кашель. Как сообщил Telegram-канал Shot, у артистки диагностировали острую инфекцию дыхательных путей.

«Селезнева экстренно обратилась к медикам с осложнениями из-за ковида», - уточнили авторы публикации.

Однако помощница актрисы Галина рассказала РИА «Новости» , что ничего серьезного у Селезневой нет.

«Наталья Игоревна дома находится. Просто легкая простуда», - заявила она.

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Селезнева хорошо известна российскому зрителю как «хорошая девочка Лида» из комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Селезнева получила здание народной артисткой Российской Федерации в 1996 году, была награждена орденами Дружбы и Почета.

Еще одна известная роль Селезневой - жена Шурика в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Артистка рассказала, что фильм стал культовым, потому что его режиссер Леонид Гайдай - гений и точно подобрал артистов.

Народная артистка России Наталья Селезнева обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие, насморк и кашель. Как сообщил Telegram-канал Shot , у артистки диагностировали острую инфекцию дыхательных путей.

Кино Врачи Режиссер Фильмы Россия Театры
13 января 2024, 03:55
«Всего лишь человек». Киркоров в песне назвал «виновников» своего участия в «голой» вечеринке
РИА «Новости»
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Народный артист России Филипп Киркоров выпустил новую песню о потере друзей и распространении слухов, которую так и назвал — «Слухи». В ней он просит не судить его строго, ведь он «всего лишь человек».

Пользователи сети предположили, что таким образом исполнитель пытался высказаться по поводу своего участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, на которой он появился в откровенном наряде.

«Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег. И виновата, может, моя усталость. <…> Вы не судите, я ведь всего лишь человек», - говорится в песне.

Из-за участия в скандальной тусовке в «Мутаборе» Киркоров лишился ряда контрактов, его вырезали из новогодних передач и киноленты «Иван Васильевич меняет все».

Киркоров воспринял равнодушие коллег по сцене как «удар в спину».

Король эстрады расстроился , что никто не стал его защищать после скандала с «голой» вечеринкой.

Скандалы Филипп Киркоров Песни Россия
13 января 2024, 03:54
Лера Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста из-за алкоголя
РИА «Новости»
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассталась с мужем, бывшим хоккеистом ЦСКА и московского «Динамо» Игорем Макаровым. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я ушла от мужа. Алкоголь - зло», - написала она.

В следующем сообщении звезда отметила, что не намерена комментировать эту ситуацию.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м ведущая родила дочь Марию от хоккеиста.

Спортсмену в сентябре прошлого года исполнилось 36 лет. За период своей карьеры он играл в петербургском клубе СКА, нижнекамском «Нефтехимик», уфимском «Салават Юлаев», омском «Авангард» и новосибирском «Сибирь».

В октябре прошлого года Кудрявцева рассказала, что состояла в абьюзивных отношениях в молодости. Она жила с обеспеченным мужчиной, у которого к ней были маниакальные чувства. Он нанимал ей телохранителей, следил за ведущей и прослушивал ее мобильник.

Алкоголь Мужчины Лера Кудрявцева

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