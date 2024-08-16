16 августа 2024, 23:27

«Меня невозможно сломать»: Долина раскрыла свое состояние после аферы с квартирой

РИА «Новости»
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Потерявшая пятикомнатную квартиру в Хамовниках из-за аферы мошенников певица Лариса Долина заявила, что спокойно перенесла выпавшие на ее долю неприятности. Такое признание она сделала в комментарии «Известиям».

Артистка подчеркнула, что она получила огромное количество поддержки со стороны друзей.

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся», - заявил Долина.

В минувший вторник появилась информация, что в квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовническом районе Москвы пытались проникнуть неизвестные, объявившие себя владельцами недвижимости, но в здание их не пустили охранники.

Сама исполнительница заявила, что стала жертвой мошенников. Она пояснила, что сейчас квартира находится под арестом в рамках уголовного дела, по которому она проходит потерпевшей. Артистка добавила, что не может дать расширенный комментарий пока идут следственные действия.

По предварительным данным, Долина под воздействием мошенников продала квартиру, а полученные деньги передала женщине-курьеру. Правоохранители оперативно задержали подозреваемую.

Но в ходе допроса она заявила, что действовала по приказу «сотрудников спецслужб», которые постоянно связывались с ней по телефону. Полученные от певицы деньги она по инструкции перевела в криптовалюту и о дальнейшей судьбе капиталов она ничего не знает.

По данным прокуратуры , речь идет о сумме более чем 200 миллионов рублей.

Уголовное дело Деньги Квартиры Лариса Долина
16 августа 2024, 23:05
«Светлая ему память». Умер племянник Никиты Михалкова
РИА «Новости»
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В возрасте 60 лет умер журналист Дмитрий Кончаловский. Его бывшая супруга, актриса Ольга Спиркина, сообщила, что сердце мужчины остановилось 14 августа. Ее процитировал Starhit.

«Сегодня ушел из жизни журналист, писатель, педагог Дмитрий Кончаловский. Светлая ему память», - объявила она в соцсетях.

Кончаловский являлся племянником режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. По информации издания, брак со Спиркиной распался в 2020 году из-за его проблем с алкоголем. Сначала журналист потребовал от нее через суд компенсацию за клевету, затем - раздел совместно нажитого имущества в виде машины и бизнеса.

Причину смерти журналиста Спиркина не назвала.

Life сообщил, что церемония прощания пройдет 17 августа.

Ранее стало известно о гибели актрисы Малого театра Екатерины Васильевой. Она ушла в возрасте 37 лет от несчастного случая.

Журналистика Актеры Никита Михалков
16 августа 2024, 01:47
«У меня нет мамы». Дочь Киркорова впервые поделилась тайной своего рождения
РИА «Новости»
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Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория рассказала, что родилась от суррогатной матери. Об этом сообщило издание StarHit.

«Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери», - заявила 12-летняя наследница артиста.

Киркоров несколько лет назад раскрыл тайну появления на свет своих детей, отметив, что сурмама никогда не заявит о себе.

При этом артист сказал в программе «Секрет на миллион» на НТВ, что его коллега Сергей Лазарев правильно сделал, что скрывал сына. По его мнению, Россия к таким откровениям пока не готова, так как он уже много нареканий получил из-за рождения наследников от суррогатной матери.

Недавно исполнитель опубликовал совместные фотографии с повзрослевшими детьми, отдыхающими в Греции. Пользователи Сети отметили внешнее сходство наследников с Киркоровым, отметив, что них «одно лицо на троих», причем больше всего на отца оказалась похожа Алла-Виктория.

В прошлом месяце дочь певца опубликовала в Сети юмористический ролик, высмеивающий Филиппа Бедросовича, за что ее раскритиковал певец Юлиан. Он назвал это «дном и непотребством».

Дети Филипп Киркоров Семья
15 августа 2024, 10:34
Налоговая заблокировала счета компании солиста Uma2rman
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании солиста Uma2rman Владимира Кристовского из-за неоплаченных налогов на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, музыкант учредил компанию ООО «Ума» в 2022 году с планами открыть кафе, но позже отказался от этой идеи. Компанию при этом артист закрывать не стал. В результате образовался долг в 390 тысяч рублей, а декларации в ФНС владелец ИП не подал вовремя.

Сейчас 48-летний Кристовский гастролирует по России со своей группой и не планирует заниматься ресторанным бизнесом, уточнил Shot.

В апреле на Кристовского подали в суд с требованием вернуть долг за корпоративную связь для кафе, которое исполнитель так и не открыл.

Ранее ФНС заблокировала счета певицы Глюкозы (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) после концерта в Красноярске. Причиной блокировки стал долг певицы перед налоговой в размере 262,817 тысячи рублей.

Долги Налоги ФНС РФ
15 августа 2024, 03:59
Седокова снялась в бикини после слухов о разводе с мужем
РИА «Новости»
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Певица Анна Седокова снялась в откровенном образе после примирения с мужем. Видео она показала на своей странице в социальной сети Instagram*.

На нем 41-летняя исполнительница предстала в нюдовом бикини. Седокова снималась, лежа в шезлонге. Она завязала волосы в небрежный пучок, оставив несколько вьющихся прядей у лица. Также бывшая солистка группы «ВИА Гра» нарастила длинные ногти, покрыв их розовым лаком.

Седокова ранее заявила, что чуть не развелась с мужем , баскетболистом Янисом Тиммой после четырех лет совместной жизни. Но передумала чуть ли не в последний момент. Сейчас 41-летняя певица живет в Москве, пока ее супруг работает в США. Звезда уже не раз говорила о серьезных разногласиях в семье.

Недавно Седоковой сделали экстренную операцию в одной из столичных клиник. После выписки певице потребуется длительное восстановление.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Instagram Москва Анна Седокова

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