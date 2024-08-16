«Меня невозможно сломать»: Долина раскрыла свое состояние после аферы с квартирой

Артистка подчеркнула, что она получила огромное количество поддержки со стороны друзей.

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся», - заявил Долина.

В минувший вторник появилась информация, что в квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовническом районе Москвы пытались проникнуть неизвестные, объявившие себя владельцами недвижимости, но в здание их не пустили охранники.

Сама исполнительница заявила, что стала жертвой мошенников. Она пояснила, что сейчас квартира находится под арестом в рамках уголовного дела, по которому она проходит потерпевшей. Артистка добавила, что не может дать расширенный комментарий пока идут следственные действия.

По предварительным данным, Долина под воздействием мошенников продала квартиру, а полученные деньги передала женщине-курьеру. Правоохранители оперативно задержали подозреваемую.

Но в ходе допроса она заявила, что действовала по приказу «сотрудников спецслужб», которые постоянно связывались с ней по телефону. Полученные от певицы деньги она по инструкции перевела в криптовалюту и о дальнейшей судьбе капиталов она ничего не знает.

По данным прокуратуры , речь идет о сумме более чем 200 миллионов рублей.