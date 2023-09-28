«Меня ненавидят». Михалков рассказал, как просил прощения у Мордюковой

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Съемки одного из эпизодов фильма проходили на вокзале Днепропетровска. От Мордюковой требовалось сказать всего одну фразу: «Эх ты!» Но Михалкова не устраивал ни один из дублей. Сцену снимали очень долго, и у актрисы сдали нервы. Мордюкова ушла, а Михалков в мегафон позвал ее обратно.

«Я ей говорю: „Ну, вот посмотри. Пятьсот человек массовки. Весь город собрался, смотрит. Я тебя оскорбляю, ты рыдаешь, у тебя с сердцем плохо… ты представь, насколько все ужасно то, что я с тобой делаю. Меня люди ненавидят, и ты меня ненавидишь“», - рассказал режиссер.

После этого он попросил актрису, чтобы она его простила.

«Ну, скажи мне, негодяю и подонку: „Эх, ты!“. Она: „Эх, ты!“ Я: „Снято!“», - поделился Никита Михалков.

Именно этот, последний, дубль стал «тем самым».

Ранее Никита Михалков рассказал, как дважды за свою карьеру применил одну и ту же хитрость , чтобы не дать съемочной группе разойтись по другим проектам в перерыве между съемками.

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